В крупном ДТП под Тольятти пострадали трое детей

По информации региональной полиции, на трассе Тольятти-Димитровград столкнулись "семерка", Hyundai и Renault. По предварительной информации, 35-летний житель Тольятти за рулем отечественной легковушки ехал в столону автограда. Автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате этого произошло столкновеление с Hyundai, за рулем которой ехала 38-летняя женщина. После удара иномарка продолжила движение и въехала в Renault, который двигался по встречке. Последним управляла 29-летняя женщина.Водители всех авто были госпитализированы с различными травмами. В больнице оказались также двое детей ехавшие в Hyundai: 11-летний мальчик и 9-летняя девочка. Еще одна девочка, также пассажирка этого авто, отправлена на амбулаторное лечение.