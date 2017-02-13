В крупном ДТП на трассе пострадали пять человек

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 39-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал со стороны Промзоны-1города Отрадного. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, автомобилист столкнулся с машиной Toyota Camry, двигавшейся по главной дороге. Последней управлял 44-летний мужчина.Водители обоих авто, а также 31-летний пассажир Ford Focus и две 17-летние пассажирки Toyota Camry получили травмы, с которыми попали в больницу. Сообщается, что в момент аварии оба автомобилиста были трезвыми. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.