В крещенскую ночь будут работать дополнительные автобусы

Сегодня, в ночь с 18 на 19 января, в Самаре будет организована работа дополнительного общественного транспорта.



19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. По народной традции в этой день верующие окунаются в прорубь. В этом году в Самаре будут официально организованы пять купелей на берегу Волги в районе спусков по улице Маяковского, Полевой, Некрасовской, Советской Армии и 9-й просеки.



Сегодня ночью будет организована дополнительная работа автобусов. К пяти остановкам в районе санкционированных купелей в 00:30 будут поданы автобусы. Они будут ждать своих пассажиров на остановках: "Улица Некрасовская" (по Волжскому проспекту), "Гостиница "Волга", "Магазин" (на улице Советской Армии), "Санаторий "Самарский" (на конечной остановке автобусного маршрута №6). Оттуда автобусы отправятся в час ночи. Маршрут следования будет составлен водителем транспортного средства с учетом пожеланий пассажиров.