В конце мая на городских улицах начнут разбивать цветники

Начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев сообщил, что по муниципальной программе «Цветущая Самара» будут созданы цветники на площади 36,5 тысячи квадратных метров. Это на 20% больше, чем в прошлом сезоне.- Особое внимание будет уделено гостевым и туристическим маршрутам. На них площадь посадки составит более десяти тысяч квадратных метров, что на треть больше, чем в прошлом году, - сказал Дюгаев. - Цветы будут высажены не только в центральной части города, но и на тех улицах, которые примыкают к основным гостевым маршрутам. В частности, появятся они на проспекте Кирова, на улице Ново-Вокзальной.Всего на городские улицы планируют высадить 1,2 млн растений. Рассады заготовили несколько больше - 1,6 млн штук. Это так называемый страховой запас.По словам главного агронома «Спецремстройзеленхоза» Ирины Филимоновой, рассаду начали выращивать с прошлого года. Первые семена посеяли в ноябре и потом через каждые две недели высаживали новую партию.- Цветы самые разные, всего 47 наименований, - пояснила Филимонова. - Много посадили, например, петунии разных сортов и колера - от фриллитунии и Гранд-флоры до ампельной, которая применяется в вертикальном озеленении. Также улицы города украсят катарантусы, ипомеи, сальвии, тагетесы разных цветов, от лимонного до оранжевого, восемь сортов бегонии. Для окантовки клумб вырастили цинерарию.Основную часть урожая - более 80% - составляет горшечная и кассетная рассада. Эти растения будут высаживать в состоянии, близком к цветению, благодаря чему клумбам в короткие сроки можно будет придать завершенный вид. Также запланировано вертикальное и мобильное озеленение. Приготовлено 940 декоративных элементов, в том числе 460 подвесных кашпо с ампельными растениями. Они украсят основные городские магистрали.Высаживать растения в грунт начнут в конце мая, в первой половине июня посадочные работы будут завершены, и на протяжении всего лета цветы будут радовать гостей и жителей города яркими красками.- Обращаюсь ко всем самарцам с просьбой уважать наш труд, не выкапывать цветы с клумб. Пусть наш город все лето будет красивым, - сказала Филимонова.