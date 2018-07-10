До «iВолги» осталось две недели

Через две с половиной недели большой лесной лагерь - Фестивальная поляна на Мастрюковских озерах будет вновь принимать многочисленных участников молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» и российско-китайского форума «Волга - Янцзы».



Смены для самых активных



«iВолга» пройдет уже в шестой раз, на нее съедутся более 2000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из Приволжского федерального округа и других регионов России.



В этом году время сбора - с 26 июля по 4 августа. Участников ждет обширная образовательная программа. Она разбита на девять смен: «Политика», «Ты - предприниматель», «МедиаВолна», «Патриот», «Культурный бум», «Спортивная молодежь - здоровая нация», «Поколение добра», «Наука и образование» и «Лига труда» (новая смена, объединяющая работающую молодежь). Традиционно будет работать Инклюзивный городок, где созданы все условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.



- В этом году у нас впервые запланирована детская смена, - сообщила директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк. - Старшеклассников ждут мастер-классы, лекции, дискуссии. Будет возможность пообщаться с экспертами самого высокого уровня - известными политиками, спортсменами, медийными персонами, деятелями искусств, руководителями федеральных ведомств.



В программу форума войдут и ярмарка молодежных вакансий, выставка инноваций, день здоровья, фестиваль по воркауту - уличной гимнастике, сдача норм ГТО, первенство федерального округа по парашютному спорту и, конечно, конкурс проектов с грантовым фондом в 10 млн рублей.



Главным акцентом форума-2018 станет тема добровольчества.



Как сообщили организаторы, отбор участников уже прошел, региональные команды сформированы. Продолжают уточнять список экспертов. Уже подтвердили свое участие известный российский политик, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и несколько известных медийных персон. Так что «iВолга», уже ставшая гордостью и одной из визитных карточек нашего региона, вновь готова принимать активную, заинтересованную, мыслящую молодежь, которая не боится экспериментировать, искать и принимать решения.



Российско-китайский акцент



Международный форум «Волга - Янцзы» пройдет у нас уже в третий раз, будет размещаться на той же Фестивальной поляне. Он разделен на пять смен по нескольким направлениям, от «Лингвистики» до «Искусства и туризма». На форум прибудут 300 человек.



- В этом году мы будем учить российских и китайских студентов работе на взаимодействие, чтобы их проекты были эффективны именно в международном сотрудничестве, - подчеркнула руководитель форума «Волга - Янцзы» Виктория Левченко. - Ребята из Китая приедут со своими проектными предложениями и здесь вместе с экспертами будут их дорабатывать. Основной акцент будем делать на изучении русского языка, популяризации сотрудничества наших стран, народных традиций.



Церемония открытия форума «Волга - Янцзы» пройдет 27 июля в Самарском театре оперы и балета. Выиграть билет на это яркое торжество может любой желающий. Для этого надо поучаствовать 12 июля в открытом уроке китайского языка в Струковском саду. Там и состоится розыгрыш билетов.



Справка:



Форум «iВолга» проводится при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, Федерального агентства по делам молодежи и правительства Самарской области. Ежегодно в нем участвуют более 300 экспертов, более 100 почетных гостей федерального и региональных уровней.