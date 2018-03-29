В конце апреля в Струковском появится скейт-парк

В Самаре продолжается ремонт Струковского сада. Помимо всего прочего, к концу апреля рабочие завершат обустройство скейт-парка. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии руководитель управления развития, реконструкции и ремонта Сергей Панферов.По его словам, проект скейт-парка разрабатывали вместе со спортсменами. Сдать в эксплуатацию его должны до 30 апреля этого года.