В конце апреля в Струковском появится скейт-парк
Его построят на месте снесенного бассейна «Чайка».
В Самаре продолжается ремонт Струковского сада. Помимо всего прочего, к концу апреля рабочие завершат обустройство скейт-парка. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии руководитель управления развития, реконструкции и ремонта Сергей Панферов.
По его словам, проект скейт-парка разрабатывали вместе со спортсменами. Сдать в эксплуатацию его должны до 30 апреля этого года.
В Самаре продолжается ремонт Струковского сада. Помимо всего прочего, к концу апреля рабочие завершат обустройство скейт-парка. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии руководитель управления развития, реконструкции и ремонта Сергей Панферов.
По его словам, проект скейт-парка разрабатывали вместе со спортсменами. Сдать в эксплуатацию его должны до 30 апреля этого года.
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