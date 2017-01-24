В командировку с корпоративной картой
Как сделать командировки своих сотрудников комфортнее, а отчетность по ним - проще? Упростить документооборот и избавить сотрудников от лишних забот в деловых поездках позволяет корпоративная карта. Такую карту компании выдают своим сотрудникам для оплаты служебных расходов, в том числе в командировках.
Компания определяет лимит корпоративных карт на свое усмотрение. Теперь для отчетности бухгалтеру больше не нужно запрашивать чеки и квитанции — все операции, проведенные по данной карте, можно видеть в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Обладатели корпоративных карт получают современный безопасный способ оплатить проживание в гостинице, проезд, представительские и непредвиденные расходы в деловых поездках. При необходимости сотрудники могут пополнить карту через банкоматы Сбербанка или снять наличные, в том числе в иностранной валюте, находясь в командировке за рубежом.
Оформить карту можно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» или через сайт Сбербанка. В этом случае оформление не займет много времени – достаточно указать имя сотрудника, его контакты и ИНН компании, а потом забрать карту в выбранном офисе Сбербанка. Открывать дополнительный счёт для корпоративных карт не требуется.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Компания определяет лимит корпоративных карт на свое усмотрение. Теперь для отчетности бухгалтеру больше не нужно запрашивать чеки и квитанции — все операции, проведенные по данной карте, можно видеть в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Обладатели корпоративных карт получают современный безопасный способ оплатить проживание в гостинице, проезд, представительские и непредвиденные расходы в деловых поездках. При необходимости сотрудники могут пополнить карту через банкоматы Сбербанка или снять наличные, в том числе в иностранной валюте, находясь в командировке за рубежом.
Оформить карту можно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» или через сайт Сбербанка. В этом случае оформление не займет много времени – достаточно указать имя сотрудника, его контакты и ИНН компании, а потом забрать карту в выбранном офисе Сбербанка. Открывать дополнительный счёт для корпоративных карт не требуется.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 января 2017
157
24 января 2017
160
24 января 2017
307
24 января 2017
247
24 января 2017
117
24 января 2017
101
24 января 2017
144
24 января 2017
188
24 января 2017
289
24 января 2017 , 16:34
157
Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задержали мужчину,...
24 января 2017 , 16:02
160
Пожар зафиксировали 23 января в 22:48 в Октябрьском районе.
24 января 2017 , 15:57
307
Инцидент произошел в Тольятти.
24 января 2017 , 15:41
157
4 и 5 февраля в торговом центре «Аврора» пройдет фестиваль «Пластилиновый...
24 января 2017 , 15:36
247
Таковы итоги социологического исследования, проведенного в аэропорту.
24 января 2017 , 14:59
117
С 25 по 29 января в ЦРК «Художественный» пройдет фестиваль «Новое немецкое...
24 января 2017 , 14:50
101
Как сделать командировки своих сотрудников комфортнее, а отчетность по ним - проще?
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4556
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
18 января 2017
3475
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3285
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
12 января 2017
2804
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
17 января 2017
1001
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
735
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
852
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
26 декабря 2016
274
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат