В командировку с корпоративной картой

Как сделать командировки своих сотрудников комфортнее, а отчетность по ним - проще? Упростить документооборот и избавить сотрудников от лишних забот в деловых поездках позволяет корпоративная карта. Такую карту компании выдают своим сотрудникам для оплаты служебных расходов, в том числе в командировках.



Компания определяет лимит корпоративных карт на свое усмотрение. Теперь для отчетности бухгалтеру больше не нужно запрашивать чеки и квитанции — все операции, проведенные по данной карте, можно видеть в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Обладатели корпоративных карт получают современный безопасный способ оплатить проживание в гостинице, проезд, представительские и непредвиденные расходы в деловых поездках. При необходимости сотрудники могут пополнить карту через банкоматы Сбербанка или снять наличные, в том числе в иностранной валюте, находясь в командировке за рубежом.



Оформить карту можно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» или через сайт Сбербанка. В этом случае оформление не займет много времени – достаточно указать имя сотрудника, его контакты и ИНН компании, а потом забрать карту в выбранном офисе Сбербанка. Открывать дополнительный счёт для корпоративных карт не требуется.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.



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