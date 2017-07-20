В колониях Самарской области начали производить вазоны и плитку к ЧМ-2018

Выпуск новой продукции к предстоящему мундиалю наладили исправительные колонии №№ 6,10 и 13.



По данным регионального УФСИН, самарские осужденные начали производить металлические ограждения для дворов, цветочные вазоны и бетонную тротуарную плитку. Продукцию, выпускаемую в колониях, районные власти используют для благоустройства дворов и улиц к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

