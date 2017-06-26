В каждом районе Самары разработают свои туристические маршруты

Самара готовится к массовому наплыву туристов в 2018 году. В дни проведения Чемпионата мира по футболу город посетят множество гостей из разных стран.В связи с этим, мэрия поручила разработать туристические маршруты в каждом из районов города. Это нужно для того, чтобы те иностранцы, которые решили отклониться от основных гостевых маршрутов, знали на что можно посмотреть в той или иной точке Самары.Также в городе к визитам иностранцев готовят четыре муниципальных музея: музей "Самара космическая", "Детская картинная галерея", "Литературно-мемориальный музей имени Горького", "Музей истории имени Челышова". Уже к концу 2017 года все их адаптируют для гостей из-за рубежа. Там появятся аудиогиды на английском языке. В перспективе в них добавят испанский язык.