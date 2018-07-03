В июне в лагерях дневного пребывания отдохнули 12 тысяч детей

Самый большой лагерь на 230 человек базировался в школе № 176 в Советском районе. Несмотря на то, что основная часть школьных лагерей завершила свою работу 27 июня, до 6 июля продолжают работать лагеря при школе № 92 в Октябрьском районе и Детская школа искусств № 4 в Советском районе.Кроме того, на территории города работают семь детских оздоровительно-образовательных центров: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз» и «Юность». В июне здесь было проведено 16 профильных смен, где отдохнули 3146 детей.При детских центрах «Союз» и «Юность» в этом году работают стационарные палаточные лагеря, в которых за лето отдохнут 550 детей. Здесь также открыты профильные смены продолжительностью от 6 до 14 дней по программам туристско-краеведческой, волонтерской, технической, спортивной и патриотической направленности.По информации городского департамента семьи, опеки и попечительства, завершены работы первых оздоровительных смен в лагерях «Волжанка» и «Волжский Артек», где отдохнули 527 детей.В спортивно-оздоровительном центре «Олимп» в период с 1 по 28 июня были организованы две смены. Центр посетили 502 ребенка из 16 спортивных учреждений города.