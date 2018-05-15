В июне в Самаре пройдет «ВолгаФест»

Организаторы предлагают переместиться в 2081 год. Территория набережной будет условно разделена на три тематические футуристические зоны — «ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект №0», которые предлагают различные подходы к развитию темы фестиваля. В каждой из тематических зон будет собственная развлекательная и образовательная программы, специальная архитектура, стилистика одежды и навигация.

Ключевым проектом зоны «ПалеоПляж» станет парк, созданный участниками арт-группы «ЕлиКука» (Москва) из предметов обихода, мебели, произведений искусства, проживающих собственную жизнь на берегу реки. Там пройдет конкурс самодельных плавательных средств «ПалеоПлот», парад воздушных змеев, полеты на воздушном шаре и специальная музыкальная программа.

Ключевым проектом «Волг-Конга» станет «Эфемерный город» французского художника Оливье Гростета. Вместе с гостями фестиваля художник создаст гигантский маяк из картона. Площадки фестиваля: маркеты еды и дизайна, инсталляции, воркшопы на тему моды и дизайна, сцена с уникальной музыкальной программой, космическая столярка с земными материалами.

«Объект №0» — это космический мир, выстроенный вокруг минималистичной сцены-куба, включающий целый ряд проектов — интерактивные инсталляции, «ВолгаБукФест», детские проекты на тему фантастики и космоса. Там будет установлена сцена электронной музыки и кибер-спорта.