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В июне пройдет пятая юбилейная «iВолга». О том, как победить на молодежном форуме, рассказали эксперты

До начала V Молодежного форума ПФО «iВолга-2017» остается меньше двух месяцев. 14 июня фестивальная поляна на Мастрюковских озерах наполнится талантливыми молодыми людьми, которые смогут не только получить новые знания и опыт по своему профилю, но и вступят в борьбу за грант на реализацию своего проекта.

Мероприятие организуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

По словам замдиректора форума по информационной работе Дениса Зацепина, регистрацию прошли уже более пяти тысяч человек. Несмотря на то, что попасть на форум смогут только две тысячи из них, участники продолжают подавать заявки - регистрация закроется только 15 мая.

- Сейчас мы уже превышаем квоту предыдущего года. К моменту завершения регистрации не исключено, что число желающих превысит семь тысяч человек. На каждое вакантное место всех десяти смен конкурс в среднем в этом году составит четыре-пять человек, - пояснил Денис Зацепин.

От идеи до заявки

Как обойти конкурентов в борьбе за грант, который, к слову, составляет от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от призового места, и где искать идеи для проектов, рассказали представители дирекции форума в ходе прошедшего накануне круглого стола в «Самарской газете».

- Миром правит интерес - отсюда и самый простой совет: идея не должна быть чужой участнику форума. Она должна быть прожитой им, рожденной в команде, проработанной отчасти, интересной в первую очередь своему создателю, иначе он ее не защитит, - сказала заместитель директора форума по образовательной программе Екатерина Асташина.

Второй секрет успеха - это практикоориентированность.

- «iВолге» неинтересны исключительно теоретические проекты. Проект должен быть предметным, понятным, направленным на определенную целевую аудиторию, желательно молодежную. Отсюда еще один совет: почаще отвечайте себе на вопрос «как?». Как вы будете реализовывать проект? Как сможете внедрить свою разработку? - продолжает Екатерина Асташина.

Важно, напоминают эксперты, чтобы проект отвечал требованию новизны: как в теме, так и в подходе, методах и средствах.

Руководитель конвейера проектов Юлия Рябева порекомендовала участникам не забывать о локальных интересах тех городов и регионов, которые представляют участники.

- Важно понять, что интересно в твоем населенном пункте. В этом году в регионах проходят местные форумы, на которых ребята обсуждают местные проблемы. При работе над проектом полезно задавать себе вопрос, что для меня и тех, кто рядом со мной, важно сегодня, - подчеркнула она.

Работа над ошибками

Участники круглого стола рассказали, что не только новички в проектной деятельности, но и уже опытные разработчики нередко совершают похожие ошибки - нарушают системность построения проекта, допускают неточности в оформлении. Аккуратное оформление и четкая логика выгодно выделят проект на фоне конкурентов, убеждены эксперты.

- Проект - это живой организм, если мы меняем что-то в целях и задачах, то эти изменения должны отразиться и на деятельности, и на результатах. Эта ошибка очень частая, причем не только в молодежных проектах, - рассказала Екатерина Асташина.

Юлия Рябева отметила, что на «iВолге» защищать проект участнику предстоит очно, а значит, нужно научиться справляться со своим волнением.

- В проектных школах участникам нередко предлагается презентовать работу множество раз разным людям. Те, кто такие школы не посещает, могут потренироваться дома на друзьях и семье. Рассказывайте о своей идее как можно больше, отвечайте на вопросы слушателей. Так вы подготовите себя к публичной защите, и ваша презентация на форуме будет более яркой, конкретной и предметной. Эксперту сложно оценить саму задумку, если человек не может от волнения о ней рассказать, - порекомендовала она.

На помощь потенциальным участникам форума готовы прийти и организаторы, и вузы. Правильно оформить заявку и разработать проект помогают как региональные представители смен, так и специализированные центры. В Самарской области у участников есть возможность прийти на личные консультации с руководителями смен, а ребятам из региона связь с ними можно наладить через социальные сети.

Консультационные площадки есть на территории практически каждого вуза. Искать их стоит в профкомах студентов, воспитательных отделах или даже на некоторых кафедрах вузов. Например, в МИРе такие консультации проводят на кафедре организации работы с молодежью.

Как стать участником «iВолги-2017» в три шага
1. Выбрать одну из десяти смен, загореться идеей своего проекта и зарегистрироваться на сайте ivolgaforum.ru.
2. Заполнить заявку, указав свое имя, паспортные данные, сведения об образовании. Затем заполнить анкету и приложить к ней описание своего проекта для конвейера.
3. Пройти первый конкурсный отбор и быть готовым к поездке на форум 14 июня.

Комментарии
Сергей Дмитриев, победитель молодежного форума «iВолга-2015» в смене «Медиаволна»:
- Говорят, что в школе важно не знание, а научиться учиться. На «iВолге», наверное, важно не победить, а научиться побеждать. Я ездил на форум четыре года подряд. В первый раз мне сказали, что идея у меня отличная, но абсолютно все нужно в ней доработать. Победил я в 2015 году с проектом «Твой форум» - платформой для создания мобильного приложения для массовых мероприятий. За эти годы участия я настолько увлекся сферой IT, что с собранной еще в 2013-м командой мы сделали много проектов, в том числе коммерческих. Нужно хорошо разбираться в той теме, проект в которой ты представляешь, и не терять времени.

Никита Давыдов, победитель молодежного форума «iВолга-2016» в смене «Спортивная молодежь»:
- Основной залог успеха - жить своим проектом. Если тебе действительно интересна твоя тема, то на защите ты сможешь ответить на любой вопрос, даже если он не был учтен в проекте. Когда я приехал на форум, я уже два года пытался реализовать свой проект лиги американского футбола. Советую всем, кто собирается на форум или, наоборот, еще сомневается, не бояться. Я узнал о форуме за две недели до окончания регистрации на него. Этого времени мне хватило, чтобы подготовиться, это было не так сложно, как кажется. Мои знакомые побоялись тогда поехать на форум, а мне удалось победить.

Видео ТК «Губерния»
Дата: 29 апреля 2017 , 13:24
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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