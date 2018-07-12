В июле в Самаре временно перекроют несколько улиц

С 00:00 17 июля 2018 года до 24:00 1 августа ограничатдвижение по улице Энтузиастов на участке протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса.С 00:00 30 июля 2018 года до 24:00 7 августа - по улице Семафорная от улицы Нижне-Карьерная до Промышленности.