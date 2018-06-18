В июле на набережной у «Ладьи» заработает кинотеатр под открытым небом
Он будет работать до 10 сентября. На четвертой очереди набережной для жителей и гостей города организуют интерактивные площадки, выставки, а также различные спортивно-массовые мероприятия.
Информация об организации кинотеатра под открытым небом размещена на официальном сайте госзакупок. Заказчиком торгов выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Начальная стоимость контракта составляет 2,9 млн рублей. Рассмотрение заявок намечено на понедельник, 25 июня.
Информация об организации кинотеатра под открытым небом размещена на официальном сайте госзакупок. Заказчиком торгов выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Начальная стоимость контракта составляет 2,9 млн рублей. Рассмотрение заявок намечено на понедельник, 25 июня.
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