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В историческом центре снимают кондиционеры с фасадов домов

Глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание с руководителями департаментов, муниципальных предприятий и главами районных администраций. Основная тема - наведение порядка на гостевых маршрутах в преддверии Чемпионата мира по футболу.

На встрече озвучили замечания к виду городских улиц, а также сроки, в которые эти недостатки планируется устранить.

В частности, мэр поручила еще раз осмотреть здания на гостевом маршруте и определить, в каких ремонтных работах они нуждаются. Зашла речь и о переносе кондиционеров с фасадов домов, являющихся объектами культурного наследия.

Кроме того, с улиц города продолжают убирать самовольно установленную рекламу. Мэр поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии Андрею Семенову предоставить графики демонтажа конструкций.

- Графики нужно направить и в районные администрации, чтобы специалисты на местах со своей стороны также контролировали работу. Мы должны быть уверены, что рекламные конструкции не появятся на улицах города снова, - подчеркнула Лапушкина. 
Дата: 26 апреля 2018 , 09:16
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Автор текста: Ева Нестерова
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