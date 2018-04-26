В историческом центре снимают кондиционеры с фасадов домов
Глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание с руководителями департаментов, муниципальных предприятий и главами районных администраций. Основная тема - наведение порядка на гостевых маршрутах в преддверии Чемпионата мира по футболу.
На встрече озвучили замечания к виду городских улиц, а также сроки, в которые эти недостатки планируется устранить.
В частности, мэр поручила еще раз осмотреть здания на гостевом маршруте и определить, в каких ремонтных работах они нуждаются. Зашла речь и о переносе кондиционеров с фасадов домов, являющихся объектами культурного наследия.
Кроме того, с улиц города продолжают убирать самовольно установленную рекламу. Мэр поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии Андрею Семенову предоставить графики демонтажа конструкций.
- Графики нужно направить и в районные администрации, чтобы специалисты на местах со своей стороны также контролировали работу. Мы должны быть уверены, что рекламные конструкции не появятся на улицах города снова, - подчеркнула Лапушкина.
На встрече озвучили замечания к виду городских улиц, а также сроки, в которые эти недостатки планируется устранить.
В частности, мэр поручила еще раз осмотреть здания на гостевом маршруте и определить, в каких ремонтных работах они нуждаются. Зашла речь и о переносе кондиционеров с фасадов домов, являющихся объектами культурного наследия.
Кроме того, с улиц города продолжают убирать самовольно установленную рекламу. Мэр поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии Андрею Семенову предоставить графики демонтажа конструкций.
- Графики нужно направить и в районные администрации, чтобы специалисты на местах со своей стороны также контролировали работу. Мы должны быть уверены, что рекламные конструкции не появятся на улицах города снова, - подчеркнула Лапушкина.
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