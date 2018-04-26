В историческом центре снимают кондиционеры с фасадов домов

На встрече озвучили замечания к виду городских улиц, а также сроки, в которые эти недостатки планируется устранить.В частности, мэр поручила еще раз осмотреть здания на гостевом маршруте и определить, в каких ремонтных работах они нуждаются. Зашла речь и о переносе кондиционеров с фасадов домов, являющихся объектами культурного наследия.Кроме того, с улиц города продолжают убирать самовольно установленную рекламу. Мэр поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии Андрею Семенову предоставить графики демонтажа конструкций.- Графики нужно направить и в районные администрации, чтобы специалисты на местах со своей стороны также контролировали работу. Мы должны быть уверены, что рекламные конструкции не появятся на улицах города снова, - подчеркнула Лапушкина.