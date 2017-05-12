В историческом центре Самары с 15 мая отключат горячую воду

Гидравлические испытания тепловых сетей меняют "место дислокации".



Как сообщает пресс-служба ПТС, с 15 по 18 мая горячее водоснабжение отключат в домах в пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р. Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзерджинского - Партизанская – Авроры – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.



В ходе испытаний теплотрассы будут испытывать повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубами и тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и прочее имущество.



Для потребителей Промышленного, Кировского, Советского и частично Октябрьского и Железнодорожного районов города проверка теплосетей будет завершена в пятницу, 12 мая. Горячее водоснабжение в этих районах восстановят после устранения выявленных повреждений.