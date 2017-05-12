В историческом центре Самары с 15 мая отключат горячую воду
Гидравлические испытания тепловых сетей меняют "место дислокации".
Как сообщает пресс-служба ПТС, с 15 по 18 мая горячее водоснабжение отключат в домах в пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р. Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзерджинского - Партизанская – Авроры – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.
В ходе испытаний теплотрассы будут испытывать повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубами и тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и прочее имущество.
Для потребителей Промышленного, Кировского, Советского и частично Октябрьского и Железнодорожного районов города проверка теплосетей будет завершена в пятницу, 12 мая. Горячее водоснабжение в этих районах восстановят после устранения выявленных повреждений.
Как сообщает пресс-служба ПТС, с 15 по 18 мая горячее водоснабжение отключат в домах в пределах улиц: Волжский проспект – Максима Горького – р. Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзерджинского - Партизанская – Авроры – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.
В ходе испытаний теплотрассы будут испытывать повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубами и тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и прочее имущество.
Для потребителей Промышленного, Кировского, Советского и частично Октябрьского и Железнодорожного районов города проверка теплосетей будет завершена в пятницу, 12 мая. Горячее водоснабжение в этих районах восстановят после устранения выявленных повреждений.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 мая 2017
41
12 мая 2017
138
12 мая 2017
210
12 мая 2017
138
12 мая 2017 , 13:47
41
Районный этап соревнований посвящен Победе в Великой Отечественной войне.
12 мая 2017 , 13:09
138
Кондитерский комбинат «Услада» незаконно использовал для своих вафель «Хуторок...
12 мая 2017 , 12:57
69
Известно, что свои преступления задержанные совершали на территории нашего региона и...
12 мая 2017 , 12:37
186
Напомним , вирус был зафиксирован в середине марта этого года в деревне Гремячка...
12 мая 2017 , 11:52
136
12-летняя Виктория Бездомникова является солисткой новокуйбышевского образцового коллектива...
12 мая 2017 , 11:27
210
Гидравлические испытания тепловых сетей меняют "место дислокации".
12 мая 2017 , 11:23
137
По версии следствия, 61-летний житель села Хрящевка, пользуясь своим служебным положением,...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
13 апреля 2017
5834
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
5163
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4852
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4686
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
28 апреля 2017
1345
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
28 апреля 2017
821
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1588
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
30 апреля 2017
742
2
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...