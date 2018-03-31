В историческом центре Самары появится еще один памятник

Жители Самарского района решат, кому установят памятник в сквере на пересечении Садовой и Ленинградской.



По данным горадминистрации, в сквере на пересечении улиц Садовой и Ленинградской установят скульптуру. Жители голосованием смогут сами выбрать, память какого горожанина, имеющего отношение к Самарскому району, следует увековечить. Например, Героя Советского Союза Сергея Коновалова, доктора педагогических наук, профессора Николая Магомедова, сценариста, кинодокументалиста Бориса Свойского или блаженного Пини Гофмана, ставшего городской легендой.



Также в сквере положат новый асфальт, установят детскую площадку с антитравматическим покрытием, новые светильники, урны, высадят деревья и цветы.