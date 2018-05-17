В историческом центре Самары перекроют движение на время шествия выпускников

В этот день с 13:00 до 16:00 будет перекрыто движение по Ленинградской от улицы Куйбышева до Максима Горького (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре).Кроме того, с 20:00 среды, 23 мая, до 16:00 четверга, 24 мая, будут запрещены остановка и стоянка транспорта по улице Галактионовской от Некрасовской до Венцека, по Ленинградской от Куйбышева до Максима Горького.