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В историческом центре Самары перекроют движение на время шествия выпускников

Напомним, в четверг, 24 мая, пройдет «Последний звонок».

В этот день с 13:00 до 16:00 будет перекрыто движение по Ленинградской от улицы Куйбышева до Максима Горького (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре).

Кроме того, с 20:00 среды, 23 мая, до 16:00 четверга, 24 мая, будут запрещены остановка и стоянка транспорта по улице Галактионовской от Некрасовской до Венцека, по Ленинградской от Куйбышева до Максима Горького.




Дата: 17 мая 2018 , 15:51
187
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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