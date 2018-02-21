В историческом центре Самары отремонтируют здания образовательных учреждений

Десять объектов культурного наследия обновят в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.



В 2017 году в Самаре отремонтировали Дом Новокрещенова на Куйбышева, 102. В нем располагается Самарское музыкальное училище Шаталова. Также обновили бывшее здание 2-й женской гимназии на Молодогвардейской, 196, которое сейчас занимает Самарская областная академия Наяновой.



В 2018 году продолжат приводить в порядок объекты культурного наследия, в которых находятся образовательные учреждения. Будут отремонтированы:



- Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна (Здание Городского общества) - ул. Галактионовская, 37/ул. Ленинградская, 71;

- Самарская областная академия Наяновой (Здание Самарского ВХУТЕМАСА) - ул. Чапаевская, 186;

- Самарский Дворец детского и юношеского творчества (Особняк Наумова) - ул. Куйбышева, 151;

- Самарский государственный колледж (Дом М.В. Каргиной - Н.А. Чаковского) - Молодогвардейская,59/переулок Высоцкого, 2;

- Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества (Богадельня купца Л.С. Аржанова) - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ул. Некрасовская, 25-25а-27;

- Самарский государственный колледж (Дом Мясникова, Дом Телегиных , Городская усадьба купца 1-ой гильдии Гребежева) - ул. Молодогвардейская, 78-82/ ул. Ленинградская, 68;

- Самарский техникум кулинарного искусства (Жилой дом на усадьбе купцов Юриных) - ул. Молодогвардейская, 72;

- Центр социализации молодежи (Здание бывшего благородного собрания) – ул. Куйбышева, 131;

- Самарский государственный колледж (Нежилое здание) - ул. Спортивная, 11;

- Самарский энергетический колледж (Нежилое здание) - ул. Самарская, 205а.