В историческом центре Самары отремонтируют здания образовательных учреждений
Десять объектов культурного наследия обновят в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В 2017 году в Самаре отремонтировали Дом Новокрещенова на Куйбышева, 102. В нем располагается Самарское музыкальное училище Шаталова. Также обновили бывшее здание 2-й женской гимназии на Молодогвардейской, 196, которое сейчас занимает Самарская областная академия Наяновой.
В 2018 году продолжат приводить в порядок объекты культурного наследия, в которых находятся образовательные учреждения. Будут отремонтированы:
- Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна (Здание Городского общества) - ул. Галактионовская, 37/ул. Ленинградская, 71;
- Самарская областная академия Наяновой (Здание Самарского ВХУТЕМАСА) - ул. Чапаевская, 186;
- Самарский Дворец детского и юношеского творчества (Особняк Наумова) - ул. Куйбышева, 151;
- Самарский государственный колледж (Дом М.В. Каргиной - Н.А. Чаковского) - Молодогвардейская,59/переулок Высоцкого, 2;
- Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества (Богадельня купца Л.С. Аржанова) - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ул. Некрасовская, 25-25а-27;
- Самарский государственный колледж (Дом Мясникова, Дом Телегиных , Городская усадьба купца 1-ой гильдии Гребежева) - ул. Молодогвардейская, 78-82/ ул. Ленинградская, 68;
- Самарский техникум кулинарного искусства (Жилой дом на усадьбе купцов Юриных) - ул. Молодогвардейская, 72;
- Центр социализации молодежи (Здание бывшего благородного собрания) – ул. Куйбышева, 131;
- Самарский государственный колледж (Нежилое здание) - ул. Спортивная, 11;
- Самарский энергетический колледж (Нежилое здание) - ул. Самарская, 205а.
В 2017 году в Самаре отремонтировали Дом Новокрещенова на Куйбышева, 102. В нем располагается Самарское музыкальное училище Шаталова. Также обновили бывшее здание 2-й женской гимназии на Молодогвардейской, 196, которое сейчас занимает Самарская областная академия Наяновой.
В 2018 году продолжат приводить в порядок объекты культурного наследия, в которых находятся образовательные учреждения. Будут отремонтированы:
- Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна (Здание Городского общества) - ул. Галактионовская, 37/ул. Ленинградская, 71;
- Самарская областная академия Наяновой (Здание Самарского ВХУТЕМАСА) - ул. Чапаевская, 186;
- Самарский Дворец детского и юношеского творчества (Особняк Наумова) - ул. Куйбышева, 151;
- Самарский государственный колледж (Дом М.В. Каргиной - Н.А. Чаковского) - Молодогвардейская,59/переулок Высоцкого, 2;
- Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества (Богадельня купца Л.С. Аржанова) - ул. Фрунзе, 98-98а-100/ул. Некрасовская, 25-25а-27;
- Самарский государственный колледж (Дом Мясникова, Дом Телегиных , Городская усадьба купца 1-ой гильдии Гребежева) - ул. Молодогвардейская, 78-82/ ул. Ленинградская, 68;
- Самарский техникум кулинарного искусства (Жилой дом на усадьбе купцов Юриных) - ул. Молодогвардейская, 72;
- Центр социализации молодежи (Здание бывшего благородного собрания) – ул. Куйбышева, 131;
- Самарский государственный колледж (Нежилое здание) - ул. Спортивная, 11;
- Самарский энергетический колледж (Нежилое здание) - ул. Самарская, 205а.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 февраля 2018
271
20 февраля 2018
249
20 февраля 2018
1014
1
20 февраля 2018
234
20 февраля 2018
427
20 февраля 2018
276
20 февраля 2018 , 19:33
195
Самарская разработка способствует развитию медицины и сельского хозяйства.
20 февраля 2018 , 17:43
271
Во вторник, 20 февраля, в Самарской области побывал гендиректор госкорпорации...
20 февраля 2018 , 17:01
215
В прошлом году между самарскими вузами и ГУ МВД по Самарской области были подписаны...
20 февраля 2018 , 16:21
249
Там хотят построить базу отдыха.
20 февраля 2018 , 16:16
195
Сюжеты построены на актуальных жизненных ситуациях. Специально выбранные герои в игровой форме...
20 февраля 2018 , 15:57
1014
Во вторник, 20 февраля, компания «Делимобиль» открыла первый в Самаре...
20 февраля 2018 , 15:53
234
Десять объектов культурного наследия обновят в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018...
20 февраля 2018 , 14:04
427
Сейчас идет их тестирование.
20 февраля 2018 , 13:52
225
Спасаясь от холода, двое молодых людей лихорадочно ищут ночлег в чужом маленьком городке.
20 февраля 2018 , 13:11
276
Праздничные гулянья прошли по всему городу. Проводы русской зимы отмечали во дворах, парках и...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2947
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2778
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2556
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
13 февраля 2018
2509
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
9 февраля 2018
2279
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
7 февраля 2018
861
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
812
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
22 января 2018
494
В воскресенье, 21 января, идущая на втором месте в чемпионате Суперлиги «Самара» на...
22 января 2018
527
Они оповещают водителей о пробках, скорости движения и ДТП на дорогах.
22 января 2018
403
В ближайшие дни в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области будут работать...