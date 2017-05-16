В историческом центре Самары и на туристических маршрутах заменят 8, 5 км теплосетей

В целом в Самаре будет произведена замена теплосетей на 23 участках.

По требованию городских властей впервые на 10 объектах АО «Предприятие тепловых сетей» ремонт стартовал cразу после майских праздников. Среди них участки на улицах: Галактионовская, Красноармейская, Полевая, Куйбышева и другие. Ограничение движения здесь не планируется. Работы должны завершиться до 10 июня, чтобы дорожные службы успели заменить асфальт к установленным срокам.