В художественном музее пройдет новогодний квест
Он познакомит игроков с традициями празднования Нового года и Рождества в России.
Также квест «Зимний экспресс» раскроет тайны художественных и музыкальных шедевров русского искусства. Игры пройдут с 3 по 7 января в 14:00. Стоимость одного занятия - 105 рублей. Запись по телефону 332-33-09. 12+
Также квест «Зимний экспресс» раскроет тайны художественных и музыкальных шедевров русского искусства. Игры пройдут с 3 по 7 января в 14:00. Стоимость одного занятия - 105 рублей. Запись по телефону 332-33-09. 12+
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