В губернии за последние пять лет на 30% сократилось число преступлений
Такие данные были обнародованы на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Самарской области, где были подведены основные итоги деятельности правоохранительных органов региона за прошедший год и обозначены задачи на 2017 год.
В работе коллегии приняли участие губернатор Николай Меркушкин, руководители силовых ведомств региона и другие.
Как рассказал руководитель областного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников, за минувший год на территории региона на 10,7% снизилось общее число преступлений и на 3,8% возросла доля раскрытых преступлений. Кроме того, за прошедший год повысилась общая эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По словам Николая Меркушкина, за последние пять лет число преступлений в Самарской области снизилось на 30%, а население стало позитивнее относиться к работе полицейских.
- Наша полиция сделала значительный шаг вперед в борьбе с преступностью, - подчеркнул он.
Губернатор акцентировал внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимости продолжать совершенствовать борьбу с экономическими преступлениями и уделять больше внимания сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По мнению губернатора Самарской области, в этом году власти и правоохранительными органам предстоит провести очень большую совместную работу, связанную с обеспечением безопасности участников и болельщиков мирового футбольного форума.
- Это последний год подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, очень важного события в жизни нашей страны. Чемпионат мира - это особое мероприятие, самое популярное в мире, и от того, как мы его проведем будет зависеть очень многое, - сказал он.
В работе коллегии приняли участие губернатор Николай Меркушкин, руководители силовых ведомств региона и другие.
Как рассказал руководитель областного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников, за минувший год на территории региона на 10,7% снизилось общее число преступлений и на 3,8% возросла доля раскрытых преступлений. Кроме того, за прошедший год повысилась общая эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По словам Николая Меркушкина, за последние пять лет число преступлений в Самарской области снизилось на 30%, а население стало позитивнее относиться к работе полицейских.
- Наша полиция сделала значительный шаг вперед в борьбе с преступностью, - подчеркнул он.
Губернатор акцентировал внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимости продолжать совершенствовать борьбу с экономическими преступлениями и уделять больше внимания сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По мнению губернатора Самарской области, в этом году власти и правоохранительными органам предстоит провести очень большую совместную работу, связанную с обеспечением безопасности участников и болельщиков мирового футбольного форума.
- Это последний год подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, очень важного события в жизни нашей страны. Чемпионат мира - это особое мероприятие, самое популярное в мире, и от того, как мы его проведем будет зависеть очень многое, - сказал он.
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