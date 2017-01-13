В губернии за последние пять лет на 30% сократилось число преступлений

В работе коллегии приняли участие губернатор Николай Меркушкин, руководители силовых ведомств региона и другие.Как рассказал руководитель областного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников, за минувший год на территории региона на 10,7% снизилось общее число преступлений и на 3,8% возросла доля раскрытых преступлений. Кроме того, за прошедший год повысилась общая эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.По словам Николая Меркушкина, за последние пять лет число преступлений в Самарской области снизилось на 30%, а население стало позитивнее относиться к работе полицейских.- Наша полиция сделала значительный шаг вперед в борьбе с преступностью, - подчеркнул он.Губернатор акцентировал внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимости продолжать совершенствовать борьбу с экономическими преступлениями и уделять больше внимания сфере жилищно-коммунального хозяйства.По мнению губернатора Самарской области, в этом году власти и правоохранительными органам предстоит провести очень большую совместную работу, связанную с обеспечением безопасности участников и болельщиков мирового футбольного форума.- Это последний год подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, очень важного события в жизни нашей страны. Чемпионат мира - это особое мероприятие, самое популярное в мире, и от того, как мы его проведем будет зависеть очень многое, - сказал он.