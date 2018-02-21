В губдуме рассмотрят возможность первоочередного зачисления в школы детей педагогов

Такое решение было принято на заседании комитета по образованию и науке.



Сейчас у детей педагогов и детей, чьи старшие братья или сестры учатся в одной школе, нет преимущества при зачислении. Поэтому было предложено рассмотреть возможность внесения изменений в закон «Об образовании в Самарской области», которые будут касаться предоставления права на первоочередной прием в школы детей педагогов данных организаций, а также детей из семей, в составе которой двое и более детей школьного возраста. Инициатива находится на стадии обсуждения.