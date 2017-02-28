В галерее «Виктория» открылась третья выставка из серии «Достояние»

Кураторы вместе с самарским зрителем уже «прошли» понятия классического и естественного. Теперь нам предлагается понять, что такое на самом деле народность в искусстве - застывшие фольклорные мотивы и штампы или попытка понять современное состояние общности людей, проживающих на территории России. Эта общность находится в постоянном развитии и складывается, подобно мозаичному панно, из обычаев, исторической памяти отдельных народов и этносов, отдельных людей.Не случайно куратор выставки Сергей Баландин пригласил к участию молодых художников из разных уголков России - Чечни, Дагестана, Башкирии, Коми и Якутии. Юрий Юркин рассказывает о древнем коми-пермяцком эпосе и его связи с рекой Камой. Дагестанки Заира Магомедова и Халима Саидудинова по вествуют о том, насколько сложно преодолеть вековые традиции, ограничивающие жизнь горянки целой серией условностей и табу. Этот груз прошлого символизирует сундук с ненужным современной женщине приданым. Поражает видеоряд, на котором мусульманская девушка надевает на себя 88 платков. Таким образом она доводит до абсурда требования своей родни и протестует против них.В то же время молодые художницы чтут древние поверья своего народа. Они предлагают зрителям пройти через лабиринт холстов, на которых они изобразили священную вершину Шамбуздаг. Вокруг горы до сих пор местное население развешивает красивые ткани, коснувшись которых, по легенде, можно очистить свою душу. Алексей Каллима в своих выполненных углем набросках протестует против привычки дарить мальчикам оружие, он - за мир и против войны.В рамках выставки показана масштабная работа молодого якутского художника Ксении Кудриной, вошедшая в основную программу V Молодежной биеннале в Москве в 2016 году. Композиция «Черный лед» состоит из металла и стекла. Она интерпретирует религиозно-культовые представления якутов об обустройстве мира. Это композиция из семи столбов «сэргэ», каждый из которых - тотем, изображающий основополагающие понятия: мать, дитя, солнце… А тень, которую отбрасывают эти столбы, визуализирует само древо жизни. Скульптуры, опираясь на древние традиции шаманизма, переносят многовековую древнюю мудрость целого этноса в современность XXI века.Подводит итог этой интереснейшей выставки инсталляция башкирских авторов «Лицо уфимской национальности». Это попытка создать обобщенный образ жителя города, который находится на перекрестке Европы и Азии. На наших глазах из тысяч фотографий башкир, татар, русских, украинцев и прочих населяющих этот многонациональный город народов формируется лицо нового человека. Вот так же в большом российском котле переплавляется новое поколение нашей страны, и пусть оно будет таким же талантливым и мудрым, как участники арт-проекта, который продлится в галерее «Виктория» до 16 апреля. 12+