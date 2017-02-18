В галерее «Вавилон» открылась выставка одного из самых известных современных российских художников
Эпиграфом к выставке, открывшейся на днях в галерее «Вавилон», стали слова автора представленных на ней работ Тумана Жумабаева.
- Рад видеть вас в это зимнее время. На выставке мы с вами незаметно перейдем в весеннее настроение. Пускай радость окружает здесь вас отовсюду, - сказал он.
Киргиз Туман Жумабаев уже 30 лет живет в Питере. Он известен по всему миру. Член Санкт-Петербургского союза художников, Ассоциации портретистов США, автор более 50 персональных выставок. У него в городе на Неве собственная галерея.
К Туману Жумабаеву вполне применима пословица «Талант сам пробьется, помогать ему не надо». Однако трудно даже представить себе, каково было пробиваться этому парню из Кыргызстана. Родившийся в селе Кызыл-Туу, он поехал в Ленинград за высшим образованием.
- Это был год Олимпиады, - вспоминает Туман. - Я не говорил по-русски, но рискнул и поехал. Я знал лишь «здравствуйте»
и «до свидания». Сначала поступил в ПТУ, где учился изготавливать паркет. Через год поступил на факультет реставрации Художественной школы имени Серова. Потом продолжил образование в Санкт-Петербургском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств. Всегда стремившийся к новым явлениям в искусстве, Туман все же очень доволен, что прошел суровую школу академической живописи.
- На самом деле для того, чтобы научиться создавать художественные полотна, нужно и консервативное образование, кото-
рое дает строгое понимание и знание способов живописания,- говорит мастер. - Остальное в дальнейшем зависит только от
самого хужника. В Самару художник привез особенную выставку картин, сю-
жеты которых - летние пейзажи и цветы.
- Я хотел поделиться с самарцами душевным теплом, - говорит Туман, - хотелось согреть их сердца после долгой зимы. Потому что я люблю ваш удивительный город, особенно его уютные деревянные особнячки, где все было сделано хозяевами с любовью и с мыслями об удобстве будущих поколений их семей. Жаль, что эти уголки старой Самары исчезают. Я даже участвовал в разработке проекта по спасению деревянного архитектурного наследия вашего города.
Особое место в привезенной им в галерею «Вавилон» экспозиции занимают «портреты» цветов.
- Обычно на натюрмортах вы видите охапки растений и воспринимаете их все целиком, одним красочным пятном, - поясняет художник, - я же захотел привлечь внимание зрителя к каждому отдельному цветку - ведь это живой организм, со своей душой и характером
…Один только проснулся, приоткрывает лепестки и проглатывает первую каплю утренней росы. Другой буйно цветет,
подставив солнцу пламенеющую под лучами чашечку с темным донцем и золотыми тычинками в ее глубине. Третий уже отцветает, он съежился, потемнел, загрустил. Словом, каждый зритель может найти в этих цветочных портретах созвучное ему настроение. Большое удовольствие истинным ценителям живописи доставят удивительной красоты и свежести палитра художника и мастерское владение кистью, которая в его руках становится поистине живой.
Выставка продлится до 27 марта. 0+
- Рад видеть вас в это зимнее время. На выставке мы с вами незаметно перейдем в весеннее настроение. Пускай радость окружает здесь вас отовсюду, - сказал он.
Киргиз Туман Жумабаев уже 30 лет живет в Питере. Он известен по всему миру. Член Санкт-Петербургского союза художников, Ассоциации портретистов США, автор более 50 персональных выставок. У него в городе на Неве собственная галерея.
К Туману Жумабаеву вполне применима пословица «Талант сам пробьется, помогать ему не надо». Однако трудно даже представить себе, каково было пробиваться этому парню из Кыргызстана. Родившийся в селе Кызыл-Туу, он поехал в Ленинград за высшим образованием.
- Это был год Олимпиады, - вспоминает Туман. - Я не говорил по-русски, но рискнул и поехал. Я знал лишь «здравствуйте»
и «до свидания». Сначала поступил в ПТУ, где учился изготавливать паркет. Через год поступил на факультет реставрации Художественной школы имени Серова. Потом продолжил образование в Санкт-Петербургском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств. Всегда стремившийся к новым явлениям в искусстве, Туман все же очень доволен, что прошел суровую школу академической живописи.
- На самом деле для того, чтобы научиться создавать художественные полотна, нужно и консервативное образование, кото-
рое дает строгое понимание и знание способов живописания,- говорит мастер. - Остальное в дальнейшем зависит только от
самого хужника. В Самару художник привез особенную выставку картин, сю-
жеты которых - летние пейзажи и цветы.
- Я хотел поделиться с самарцами душевным теплом, - говорит Туман, - хотелось согреть их сердца после долгой зимы. Потому что я люблю ваш удивительный город, особенно его уютные деревянные особнячки, где все было сделано хозяевами с любовью и с мыслями об удобстве будущих поколений их семей. Жаль, что эти уголки старой Самары исчезают. Я даже участвовал в разработке проекта по спасению деревянного архитектурного наследия вашего города.
Особое место в привезенной им в галерею «Вавилон» экспозиции занимают «портреты» цветов.
- Обычно на натюрмортах вы видите охапки растений и воспринимаете их все целиком, одним красочным пятном, - поясняет художник, - я же захотел привлечь внимание зрителя к каждому отдельному цветку - ведь это живой организм, со своей душой и характером
…Один только проснулся, приоткрывает лепестки и проглатывает первую каплю утренней росы. Другой буйно цветет,
подставив солнцу пламенеющую под лучами чашечку с темным донцем и золотыми тычинками в ее глубине. Третий уже отцветает, он съежился, потемнел, загрустил. Словом, каждый зритель может найти в этих цветочных портретах созвучное ему настроение. Большое удовольствие истинным ценителям живописи доставят удивительной красоты и свежести палитра художника и мастерское владение кистью, которая в его руках становится поистине живой.
Выставка продлится до 27 марта. 0+
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