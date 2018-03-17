В галерее «Вавилон» открылась выставка «Проэкт Алоэ»
Арт-директор галереи «Вавилон» Алла Шахматова поясняет, что идея выставки принадлежит двум подругам - эссеистке Екатерине Спиваковской и художнице Полине Горецкой. Постоянно общаясь с почитателями своего таланта в социальных сетях, они придумали своеобразную культурную игру, которую назвали довольно вычурно: «Проэкт Алоэ».
- Мы избрали символом алоэ потому, что это очень редкий цветок, - рассказывает Екатерина Спиваковская. - Он появляется на скромном и неказистом растеньице, которое так любят наши бабушки, раз в сто лет. Наш проект - это тоже поиски прекрасного в обыденном. В него вовлечены и литераторы, и художники. Например, мы объявили конкурс стихов, и его победительница Наталья Эскина получила в подарок портрет обожаемого ею Эйнштейна работы Горецкой. Полина вообще щедра. Мы провели уже два благотворительных аукциона ее работ. Собранные средства направлены на поддержку организации помощи выпускникам детских домов «Домик детства».
Многие удивились написанию названия выставки - к чему устаревшее слово «проэкт»? Все просто. Двойное «э» показалось художнице Горецкой графически выразительным, а писательнице позволило сделать намек на стиль ар-нуво, в котором столько загадочной красоты и женственности. «Алоэ» легко трансформируется в «алое».
Именно в алом платье Полина Горецкая поприветствовала публику на вернисаже. Она представила своего партнера по выставке художника Михаила Шульпина и рассказала о том, что они вместе решили вопреки упрямо не покидающей город зиме украсить арт-пространство своими воспоминаниями о теплом времени года. В этом тоже магия, сродни народной. Помните традицию, когда уставшие от морозов крестьяне пекли печенье в форме жаворонков и усаживали ребятишек на соломенные крыши, чтобы те с кусочками сдобного теста в руках изображали полет птиц и кликали весну?
Полина Горецкая, как всегда, не пожалела ярких красок. Центральной темой ее экспозиции стал образ девушки, мчащейся по городу на велосипеде. Как часто мы, разглядывая сугробы за окном, мечтаем вот так же прокатиться по очистившемуся от снега и льда асфальту! Триптих «Вдоль по Ленинской» наполняет нас ощущением весны. Мы будто чувствуем свежий ветер, бьющий прямо в лицо, и только успеваем замечать мелькающие вдоль дороги деревянные домики со свежевымытыми окнами. Да еще стараемся, чтобы радостно мчащаяся рядом с нашим велосипедом дворняжка не попала под колесо. А потом - на Волгу! Увидеть бегущие волны, посмотреть, как в Рождествено отправляются первые «омики»… Весь этот светлый и немного сумбурный мир молодой женщины предстанет перед вами, если вы выберете время для похода в галерею «Вавилон».
Картины Михаила Шульпина, напротив, по-мужски сдержанны. Однако в них столько романтики! Художник старается современными и лаконичными средствами передать свои ощущения от пробудившейся после зимнего сна природы. Изображения как бы плывут во влажной весенней дымке или скрываются за завесой дождя. У кого еще вы найдете такие названия: «Перекресток огней», «Поэзия ночи», «Аромат луга»? Чудо, но размытые очертания автомобилей с зажженными фарами, портового фонаря на поверхности воды и зеленые блики на холсте дают возможность нам прочувствовать все это.
Выставка продлится до 10 апреля. (0+)
- Мы избрали символом алоэ потому, что это очень редкий цветок, - рассказывает Екатерина Спиваковская. - Он появляется на скромном и неказистом растеньице, которое так любят наши бабушки, раз в сто лет. Наш проект - это тоже поиски прекрасного в обыденном. В него вовлечены и литераторы, и художники. Например, мы объявили конкурс стихов, и его победительница Наталья Эскина получила в подарок портрет обожаемого ею Эйнштейна работы Горецкой. Полина вообще щедра. Мы провели уже два благотворительных аукциона ее работ. Собранные средства направлены на поддержку организации помощи выпускникам детских домов «Домик детства».
Многие удивились написанию названия выставки - к чему устаревшее слово «проэкт»? Все просто. Двойное «э» показалось художнице Горецкой графически выразительным, а писательнице позволило сделать намек на стиль ар-нуво, в котором столько загадочной красоты и женственности. «Алоэ» легко трансформируется в «алое».
Именно в алом платье Полина Горецкая поприветствовала публику на вернисаже. Она представила своего партнера по выставке художника Михаила Шульпина и рассказала о том, что они вместе решили вопреки упрямо не покидающей город зиме украсить арт-пространство своими воспоминаниями о теплом времени года. В этом тоже магия, сродни народной. Помните традицию, когда уставшие от морозов крестьяне пекли печенье в форме жаворонков и усаживали ребятишек на соломенные крыши, чтобы те с кусочками сдобного теста в руках изображали полет птиц и кликали весну?
Полина Горецкая, как всегда, не пожалела ярких красок. Центральной темой ее экспозиции стал образ девушки, мчащейся по городу на велосипеде. Как часто мы, разглядывая сугробы за окном, мечтаем вот так же прокатиться по очистившемуся от снега и льда асфальту! Триптих «Вдоль по Ленинской» наполняет нас ощущением весны. Мы будто чувствуем свежий ветер, бьющий прямо в лицо, и только успеваем замечать мелькающие вдоль дороги деревянные домики со свежевымытыми окнами. Да еще стараемся, чтобы радостно мчащаяся рядом с нашим велосипедом дворняжка не попала под колесо. А потом - на Волгу! Увидеть бегущие волны, посмотреть, как в Рождествено отправляются первые «омики»… Весь этот светлый и немного сумбурный мир молодой женщины предстанет перед вами, если вы выберете время для похода в галерею «Вавилон».
Картины Михаила Шульпина, напротив, по-мужски сдержанны. Однако в них столько романтики! Художник старается современными и лаконичными средствами передать свои ощущения от пробудившейся после зимнего сна природы. Изображения как бы плывут во влажной весенней дымке или скрываются за завесой дождя. У кого еще вы найдете такие названия: «Перекресток огней», «Поэзия ночи», «Аромат луга»? Чудо, но размытые очертания автомобилей с зажженными фарами, портового фонаря на поверхности воды и зеленые блики на холсте дают возможность нам прочувствовать все это.
Выставка продлится до 10 апреля. (0+)
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