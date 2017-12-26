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В галерее «Новое пространство» представили экспозицию авторских кукол

Зал галереи опутан тонкой тканью марлевой паутины. Эта вездесущая патина времени не скрывает экспонаты, а скорее подчеркивает их индивидуальность.

Перед вами дверь в «старый дом» - и у него для вас есть несколько интересных историй. Это путешествие в прошлое? В микромир? В волшебную страну? В перевернутую реальность? Елка «вверх ногами» гордо занимает центральное место посередине потолка. Оттуда же поглядывают стулья. И ванная, она словно подражает своей дальней родственнице - подвешенной в коридоре любой коммунальной квартиры лохани для мытья. Мир, в который помещены куклы, завораживает и притягивает. Чем дольше присматриваешься к нему, тем больше находишь интересных и выразительных деталей. Все здесь настоящее: двери недавно были в одном из домов на улице Первомайской, елка долгие годы жила в чьей-то квартире, а сухой букет в осеннем лесу собрала одна из авторов. За счет всего нескольких вещей создается неповторимая атмосфера в каждом уголке «дома».

Питерская кухня
Персонаж, созданный Светланой Бузницкой, приглашает на кухню в питерской коммуналке. Художник в одной кукле сплела образы Санкт-Петербурга, музыки, интеллигентной старушки и прекрасной волшебницы.

- Я никогда не была в Санкт- Петербурге, не видела белых ночей, - комментирует Светлана свою работу. - Но в этот город влюбилась заочно. Когда я была еще маленькой, к нам в гости изредка приезжала знакомая моей бабушки, коренная ленинградка. Она была странной, как мне тогда казалось. Это сейчас я понимаю, что она была именно такой, какими бывают коренные ленинградки - интеллигентной, неторопливой, несуетливой и даже где-то наивной, как ребенок. Она рассказывала про свой город. Я уже тогда поняла, что это какой-то необыкновенный город. Он завораживает и восхищает. Архитектура, мосты, набережные, ворота и ограды - все это для меня как застывшая мелодия. В своей кукле «Мелодия белых ночей» я хотела передать свое ощущение этого города, как он «звучит» для меня.

Уютная тюлевая занавеска просачивается в приоткрытую форточку, притягиваемая питерскими ветрами, а милая румяная женщина со смычком и виолончелью напоминает фею-крестную из сказки, к которой обратился другой автор.

Чердак Золушки
 В каждом уважающем себя старом доме должен быть чердак или подвал. Здесь на нем обитают две милые собачки - Кабачок и Тыковка.

Чтобы шлейф Золушки не волочился по земле, помощник феи- крестной принес с огорода кабачок и тыковку, которые превратил в собачек. После того как волшебные чары рассеялись и кони опять стали мышами, а кучер - крысой, лишь Кабачок и Тыковка остались прежними, поскольку помощник еще только учился. Так собачки стали жить у Золушки.

Пузатые Кабачок и Тыковка Натальи Аказиной сидят на чердаке, надув щеки, в окружении корзин с листьями, сена и прочих атрибутов осеннего огорода.

Музыкальная зала
Гостиная «старого дома», в которую попадаешь сразу при входе, разнообразна, как сама художница, чьи работы здесь размещены. Образы детей и взрослых Татьяны Малушкиной поражают достоверностью и тонкостью работы. При ближайшем рассмотрении видно, что все детали выполнены безукоризненно. Но принадлежат они не столько нашей реальности, сколько миру фантазий и грез.

- Наверное, каждый из нас помнит с детства колыбельную, - предположила художник:

«В сказке можно покататься
На луне,
И по радуге промчаться
На коне,
Со слоненком подружиться
И поймать перо жар-птицы…»
Когда я была маленькой, слова эти манили меня, и я красочно представляла себе все эти приключения. Я рисовала лошадок, скачущих по радуге, и жар-птиц. И в этот раз мне захотелось пофантазировать и пригласить в этот мир взрослых и самых маленьких, ведь все мы любим добрые сказки. Как можно прокатиться на луне? Да как на качелях, конечно! Моя маленькая сказочная героиня уже спускается к кроватке, куда вот-вот уже ляжет малыш и увидит ее во сне.

Музыка также вдохновила Татьяну Малушкину на создание других образов: прелестной девочки со скрипкой и нежного ангела, стоящего у нее за спиной. Они заняли огромный угол, усеянный партитурами, в центральной «зале».

Волшебный кабинет
Другой угол выставочного пространства отведен под святая святых любого художника - рабочий кабинет. Из него не хочется уходить, настолько он насыщен уютными деталями и приятными мелочами. Дама, расположившаяся неподалеку, не попросит вас выйти - она сидит скромно и немного понуро, являя образчик христианского смирения. Знакомьтесь - это фройляйн Офелия. Героиня сказки Михаэля Энде и спектакля новокуйбышевского театра- студии «Грань» «Театр теней Офелии».

- Это сказка-притча, написанная писателем Михаэлем Энде, знаменитым в Европе и мало известным в России, - рассказала художник Алиса Якиманская. - Три года назад режиссер театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе дал мне ее почитать. Сказка мне очень понравилась, но я не увидела героиню. Спустя время ко мне пришла актриса театра и опять принесла эту сказку. Мы начали придумывать. А режиссер сказал: «В этой сказке участвуют тени, я хочу, чтобы это были тени твоих кукол». И все сразу пошло быстро. Саму Офелию я делала в последнюю очередь. Образ был для меня далекий и непонятный. Пока вдруг в интернете я не увидела совершенно незнакомую мне бабулечку. С тех пор все в этой кукле узнают свою бабушку. Это какой-то собирательный образ. Уверена, что в старости буду такой же.

Игровая, где живут воспоминания
Одна из самых загадочных композиций выставки - «Прятки» Натальи Стукаловой. Странное семейство - то ли людей, нарядившихся птицами, то ли птиц, возомнивших себя людьми, на прогулке в осеннем лесу. Маленькие масочки- клювы, скрывающие лица, по задумке художника снимаются, но по ее же просьбе делать этого нельзя. И так причудливые создания, сбившись в стайку, хранят свою тайну от посетителей.

«Здесь живут воспоминания» написано на двери в эту часть экспозиции.

- Для меня ценны воспоминания, которые дают подпитку, дают возможность дальше двигаться и тепло внутри себя, - призналась Наталья Стукалова. - Их хочется хранить и доставать из копилки памяти. Это драгоценные моменты. Это может быть взгляд, слово, запах, вещь или состояние. Это могут быть те волшебные пять минут до наступления нового года.

Путешествие внутрь себя
Кажется, они замерли лишь на время, обращенные в статичные фигуры пристальностью нашего взгляда. Что это за охота у людей изображать маленьких себя? На- верное, нет в искусстве более точного автопортрета, чем кукла. Художник копирует свои черты характера и внешности, свои фантазии и скрытые особенности. И нет более увлекательного способа для зрителя отправиться в самое бес- конечное из путешествий - в свой внутренний мир. Выставка «Пять историй старого дома» продлится в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) до 30 января. Вход свободный.( 0+)

Комментарий
Светлана Данилова, руководитель галереи «Новое пространство»: 
  - Пять лет назад мы впервые сделали выставку авторской куклы, чтобы показать общественности: в Самаре есть художники. Считаем, что наши посетители достойны того, чтобы экспозиция из ярмарочного продукта перешла в галерейный формат. Когда каждый художник, согласившийся принять участие, понимает, какую планку берет. Когда каждая кукла как произведение искусства. Когда их немного - как дорогих украшений. Поэтому «Пять историй старого дома». Почему «старого дома»? Очень важно иметь то место, которое всегда вас притягивает. Воспоминаниями, предметами. Это то, что вас подпитывает. Художники - волшебники. А те, которые делают кукол, - в особенности. И вот они накануне очень важного для всех нас праздника решили поймать тот момент, когда мы стоим на пороге нового года с историями из старого. Это таинство, когда мы, забывая обо всем на свете, пишем записочки с желаниями, мы и попытались воплотить в экспозиции.
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Дата: 26 декабря 2017 , 11:00
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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