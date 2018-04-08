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В галерее "Новое пространство" показывают, как создают книги

Творческая лаборатория

В галерее «Новое пространство» состоялось открытие художественного проекта «Кухня» (6+). Он позволяет нам погрузиться в процесс совместной работы писателя Александра Гутина и художника Любови Егоровой.

Пространство галереи на время превратилось в их творческую лабораторию. И посетители видят, как постепенно наброски и эскизы превращаются в рисунки, как иллюстрации начинают дополнять и поддерживать текст.

Сотворчество предполагает умение услышать друг друга. Для обоих авторов этот проект стал первым опытом сотрудничества с целью издания книги. Любовь Егорова - член Союза художников РФ. Пробует себя в различных областях: живописи, дизайне, графике. Как автор костюмов она стала победителем Поволжских сезонов Александра Васильева. Но иллюстрация - это для нее впервые. Александр Гутин, в свою очередь, признается:

- Я написал несколько книг, но все они были без картинок. Поэтому сначала у меня было сложное отношение к работе в новом формате: я опасался, что художнику будет трудно попасть в атмосферу произведения. Но, как оказалось, волнения были напрасны.

Место, которого больше нет

Книгу «Кухня еврейского местечка, которого больше нет» Александр писал, вспоминая свою бабушку. Старался передать привычки и особенности людей того поколения. Даже язык книги - знакомый нам по фильмам-комедиям 1930 - 1950-х годов одесский диалект. Любовь Егорова отмечает, что иллюстрировать такое теплое и душевное произведение большое удовольствие.

- Я хотел рассказать о счастливых годах жителей еврейского местечка. Радость для каждой бабушки - это хорошо накормлен ный внук. Моя была отличным кулинаром. Поэтому я вставил в свой текст много заветных бабушкиных рецептов. Конечно, я не старался буквально и точно обрисовать персонажей из моего детства. Это скорее фантазии на заданную тему, - поясняет автор.

Как тут не вспомнить и фаршированную рыбу, и аппетитный форшмак, и особенный одесский борщ, и обильно сдобренные чесночком блюда с «синенькими» - так местные хозяйки до сих пор называют баклажаны.

Самарские нотки

Александр Гутин признается, что всем сердцем полюбил Самару. Это родина его жены, здесь растут его дети. Сам литератор сегодня делит свою жизнь между Самарой и Москвой.

Любовь Егорова поддержала своими рисунками в стиле «наив» немного ироничную, теплую атмосферу произведения и вплела в нее самарские нотки. Это и хоральная синагога, и летний, не менее богатый, чем в Одессе, местный рынок, и подсмотренные на улицах родного города типажи, и блюда национальной еврейской кухни, которые ей приходилось пробовать у друзей.

По предварительной оценке арт-директора писателя Натальи Полигошко, увидеть результат работы творческого тандема читатели смогут уже в мае этого года. Кстати, Наталья выступила и в роли декоратора, превратив выставочное пространство в
квартиру послевоенного времени - с машинкой «Зингер», большим столом под старинной люстрой, самоваром на чайном столике и разными мелочами, которые обязательно отзовутся ностальгической ноткой в сердцах у всех, кто жил в то нелегкое, но по-своему счастливое время.

Организаторы проекта приглашают всех желающих на кухонные посиделки. Они будут проходить в течение всей выставки, которая продлится до 20 апреля. В ходе первых посиделок - они состоялись в день открытия - Александр Гутин прочитал зрителям несколько сюжетов из своей книги. В дальнейшем писатель познакомит самарскую публику с другими своими произведениями, а Любовь Егорова научит всех желающих премудростям книжной иллюстрации.

Программа выставки:

11 апреля, 19.00 - второй вечер «История нашего местечка»: кухонные посиделки с Александром Гутиным;
14 апреля, 19.00 - третий вечер «Лирика»: кухонные посиделки с Александром Гутиным;
18 апреля, 19.00 - четвертый вечер «Нарисуй книгу»: кухонные посиделки с Любовью Егоровой, художником и иллюстратором книги «Кухня еврейского местечка, которого больше нет». 
Дата: 7 апреля 2018 , 20:15
403
Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: vk.com/novoye_prostranstvo
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