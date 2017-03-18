В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Отблески модерна в современном искусстве»
Попадая в пространство выставки, сразу оказываешься окруженным красотой. Хрупкие цветы и нежные девушки, улыбчивые дети и милые зверушки - все это умилительное великолепие собрано под крышей галереи «Новое пространство».
В экспозиции представлены живопись, графика, керамика, батик, работы в технике валяния и многое другое. Глядя на пышно разодетых дам с картин Натальи Сюзевой и созданных из войлока персонажей комедии дель арте Ларисы Кондратовой, задаешься вопросом: это актеры, надевшие маски, или подлинные существа, живущие на самом деле в другой реальности?
Игра с масштабом предметов на одной из картин превращает привычную чашку утреннего кофе в путешествие по сказочному миру. О котором, кстати, не понаслышке знает героиня другой работы - «Алиса с Белым Кроликом».
Белые фигурки на работе Елены Макеевой «Забытая мелодия» замерли у патефона, притворяясь недвижимыми. Но внимательный посетитель заметит, как сложно им сохранять равновесие, стоя в неудобных позах, и как они ждут, когда вы отвернетесь, чтобы переменить их.
В залах галереи «Новое пространство» посетителю предстоит спуститься на дно океана за его сокровищами, преодолеть границу, отделяющую нас от мира зазеркалья, путешествовать во времени, пространстве и между реальностями. Венеция, Китай, Магриб предстанут перед изумленными взорами во всем великолепии своих красок.
По традиции помимо экспозиции выставочный проект включает мастер-классы и лекции.
18 марта, 19.00
Открытая лекция «Голубая роза» (о творчестве П. Кузнецова, Н. Крымова, П. Уткина, М. Сарьяна, С. Судейкина и И. Сапунова). Читает куратор проекта Валентина Чернова.
22 марта, 19.00
Открытая лекция «Модерн в искусстве керамики». Читает искусствовед Яна Травкина.
24 марта, 19.00
Открытая лекция «Стиль модерн». Читает старший научный сотрудник Агентства по сохранению историко-культурного наследия Александр Иванов.
28 марта, 19.00
Открытая лекция «Произведения искусства стиля модерн в собрании Самарского художественного музея». Читает Валентина Чернова.
29 марта, 19.00
Мастер-класс «Создание панно в стиле модерн». Ведет член Союза художников России Елена Балабанова.
Выставка «Отблески модерна в современном искусстве» продлится в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) до 31 марта. Вход свободный. (6+)
Комментарий
Валентина Чернова, член Международной ассоциации искусствоведов, член Союза художников России, куратор проекта «Отблески модерна в современном искусстве»:
Мы живем в городе модерна. Он окружает нас во всем: в кованых решетках, витражах, стеклах... От модерна к нам пришло так много. И настолько незаметно, что мы посчитали это достижением XX и XXI веков, не задумываясь о преемственности. Это побудило нас создать данный проект.
В экспозиции представлены живопись, графика, керамика, батик, работы в технике валяния и многое другое. Глядя на пышно разодетых дам с картин Натальи Сюзевой и созданных из войлока персонажей комедии дель арте Ларисы Кондратовой, задаешься вопросом: это актеры, надевшие маски, или подлинные существа, живущие на самом деле в другой реальности?
Игра с масштабом предметов на одной из картин превращает привычную чашку утреннего кофе в путешествие по сказочному миру. О котором, кстати, не понаслышке знает героиня другой работы - «Алиса с Белым Кроликом».
Белые фигурки на работе Елены Макеевой «Забытая мелодия» замерли у патефона, притворяясь недвижимыми. Но внимательный посетитель заметит, как сложно им сохранять равновесие, стоя в неудобных позах, и как они ждут, когда вы отвернетесь, чтобы переменить их.
В залах галереи «Новое пространство» посетителю предстоит спуститься на дно океана за его сокровищами, преодолеть границу, отделяющую нас от мира зазеркалья, путешествовать во времени, пространстве и между реальностями. Венеция, Китай, Магриб предстанут перед изумленными взорами во всем великолепии своих красок.
По традиции помимо экспозиции выставочный проект включает мастер-классы и лекции.
18 марта, 19.00
Открытая лекция «Голубая роза» (о творчестве П. Кузнецова, Н. Крымова, П. Уткина, М. Сарьяна, С. Судейкина и И. Сапунова). Читает куратор проекта Валентина Чернова.
22 марта, 19.00
Открытая лекция «Модерн в искусстве керамики». Читает искусствовед Яна Травкина.
24 марта, 19.00
Открытая лекция «Стиль модерн». Читает старший научный сотрудник Агентства по сохранению историко-культурного наследия Александр Иванов.
28 марта, 19.00
Открытая лекция «Произведения искусства стиля модерн в собрании Самарского художественного музея». Читает Валентина Чернова.
29 марта, 19.00
Мастер-класс «Создание панно в стиле модерн». Ведет член Союза художников России Елена Балабанова.
Выставка «Отблески модерна в современном искусстве» продлится в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) до 31 марта. Вход свободный. (6+)
Комментарий
Валентина Чернова, член Международной ассоциации искусствоведов, член Союза художников России, куратор проекта «Отблески модерна в современном искусстве»:
Мы живем в городе модерна. Он окружает нас во всем: в кованых решетках, витражах, стеклах... От модерна к нам пришло так много. И настолько незаметно, что мы посчитали это достижением XX и XXI веков, не задумываясь о преемственности. Это побудило нас создать данный проект.
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