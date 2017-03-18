В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Отблески модерна в современном искусстве»

В экспозиции представлены живопись, графика, керамика, батик, работы в технике валяния и многое другое. Глядя на пышно разодетых дам с картин Натальи Сюзевой и созданных из войлока персонажей комедии дель арте Ларисы Кондратовой, задаешься вопросом: это актеры, надевшие маски, или подлинные существа, живущие на самом деле в другой реальности?Игра с масштабом предметов на одной из картин превращает привычную чашку утреннего кофе в путешествие по сказочному миру. О котором, кстати, не понаслышке знает героиня другой работы - «Алиса с Белым Кроликом».Белые фигурки на работе Елены Макеевой «Забытая мелодия» замерли у патефона, притворяясь недвижимыми. Но внимательный посетитель заметит, как сложно им сохранять равновесие, стоя в неудобных позах, и как они ждут, когда вы отвернетесь, чтобы переменить их.В залах галереи «Новое пространство» посетителю предстоит спуститься на дно океана за его сокровищами, преодолеть границу, отделяющую нас от мира зазеркалья, путешествовать во времени, пространстве и между реальностями. Венеция, Китай, Магриб предстанут перед изумленными взорами во всем великолепии своих красок.По традиции помимо экспозиции выставочный проект включает мастер-классы и лекции.Открытая лекция «Голубая роза» (о творчестве П. Кузнецова, Н. Крымова, П. Уткина, М. Сарьяна, С. Судейкина и И. Сапунова). Читает куратор проекта Валентина Чернова.Открытая лекция «Модерн в искусстве керамики». Читает искусствовед Яна Травкина.Открытая лекция «Стиль модерн». Читает старший научный сотрудник Агентства по сохранению историко-культурного наследия Александр Иванов.Открытая лекция «Произведения искусства стиля модерн в собрании Самарского художественного музея». Читает Валентина Чернова.Мастер-класс «Создание панно в стиле модерн». Ведет член Союза художников России Елена Балабанова.Выставка «Отблески модерна в современном искусстве» продлится в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) до 31 марта. Вход свободный. (6+)Мы живем в городе модерна. Он окружает нас во всем: в кованых решетках, витражах, стеклах... От модерна к нам пришло так много. И настолько незаметно, что мы посчитали это достижением XX и XXI веков, не задумываясь о преемственности. Это побудило нас создать данный проект.