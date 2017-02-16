В галерее «Новое пространство» открылась экспозиция, посвященная «Народной библиотеке Самарской губернии»

Проект о проекте



Проект «Народная библиотека Самарской губернии», реализуемый областной писательской организацией и универсальной научной библиотекой, стартовал в 2009 году. Результатом стало издание книг местных литераторов, знакомство с их творчеством жителей губернии. Галерея «Новое пространство», которая работает на базе СОУНБ, решила посвятить участникам успешного издательского проекта собственный, художественный проект.



- Наша выставка «Я видел слово, я говорил с ним» является своеобразным откликом на мир самарской литературы, - говорит Софья Сыромятникова, руководитель центра поддержки и развития чтения. - Ведь это мир бесконечного смыслового содержания и творчества.



Председатель писательской организации Александр Громов рассказал о том, сколько пользы самарским авторам принес недавно завершенный проект. Ведь главное для писателя - увидеть свои книги изданными и читаемыми. Особенно ценно, когда с ними знакомятся земляки. Люди, которые находятся с писателем на одной смысловой и чувственной волне. Писатели Самары очень надеются на продолжение проекта «Народная библиотека».



Уголок поэта



Прочитав на открытии выставки стихотворение молодого самарского поэта Александра Барвинка, строки из которого стали названием выставки, Софья Сыромятникова пригласила к микрофону корифея самарской литературы Евгения Чепурных.



Он познакомил посетителей выставки с творчеством своего друга Михаила Анищенко. Тот ушел из жизни в 2012 году. Его литературный псевдоним - Шелехметский. И этим все сказано: в этом придуманном имени любовь поэта к Волге, Жигулям, к городам и селам нашей губернии. По результатам всеобщего голосования Михаилу Анищенко было присуждено звание «Народный поэт». В память о нем устроители выставки оборудовали особый уголок - со старинным круглым столиком, лампой под стеклянным абажуром и стопкой обернутых белой бумагой томиков его стихов.



Творчество многих из самарских литераторов отражено в экспозиции «Нового пространства». Здесь в рамочках каллиграфически выписанные строки из их повестей и романов, поэм и эссе. К некоторым произведениям самарские художники нарисовали красочные иллюстрации Например, Мария Пешкова к еще не изданным сказкам Дмитрия Ахметшина «Зверек» и «Рыбьи чудеса».



Что в образе твоем



Педагог детской художественной школы №1 Мария Пешкова привлекла к подготовке выставки своих учеников. Ребята сделали инсталляции, представив образ таких слов, как «сон», «вера», «жизнь», «смерть» и других. Они сами отобрали наиболее запомнившиеся, поразившие в контексте книг самарских авторов. Дети поняли, что слова могут быть веселыми, грустными и даже страшными. Каждая объемная, выполненная юными дизайнерами из картона и бумаги буква - это тоже отдельный образ.



Медина Ульбекова выбрала слово «город», поскольку считает Самару самым красивым местом в мире.



- Нигде нет такой цветущей набережной с детскими городками, - говорит она, - поэтому букву «г» я представила в виде парящих в воздухе качелей. А «д» - в виде высотного дома, которых много строят у нас в последние годы.



Выставка разделена на условные «главы», в которых представлены военная и духовная литература, деревенская проза и романы-путешествия, литература для детей и серия журналов.



Художники-оформители прекрасно поработали над экспозицией. Стены галереи украшают огромные бумажные аппликации, изображающие читающих детей, деревья, дома и даже весь ажурный православный храм. Здесь много предметных инсталляций из жизни и быта разных эпох. Директор галереи Светлана Давыдова представила публике тех, кто в кратчайшие сроки разработал художественную концепцию выставки и выполнил все работы. Ведь в «Новом пространстве» экспозиции меняются каждые две недели! Это Ксения Мингалева, Оксана Лебедева, Николай Воронцов и Татьяна Семиколенова.



Светлана Давыдова также пригласила посетителей выставки на серию мероприятий, которые будут проводиться в галерее все время, пока выставка будет действовать.



А продлится она до 25 февраля. 0+



Программа мероприятий:



17 февраля Дмитрий Агалаков выступит с презентацией своей новой книги «Апостолы».

18 февраля писатель Оксана Лебедева и поэт Светлана Макашова проведут «Час поэзии» для детей.

21 февраля состоится командный поэтический ринг в рамках презентации журнала «Молодежная волна».

25 февраля Мария Панина расскажет детям о придуманном ею персонаже Самарике и о его необыкновенных путешествиях в самом волшебном городе планеты.