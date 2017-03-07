В феврале лимит поездок по социальной карте превысили всего 4,9% льготников
Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам мониторинга, который проводился в феврале министерством транспорта Самарской области.
Напомним, с 1 февраля число поездок по социальной карте было ограничено до 50-ти в месяц.
Как показывают данные проведенного министерством транспорта Самарской области исследования, в среднем жители Самары в феврале совершили 33 поездки, в Тольятти – 27 поездок, в других городах - меньше. Всего транспортным приложением социальной карты в феврале воспользовалось 179 тыс. человек из 940 тыс. льготников, из них в Самаре около 135 тысяч человек.
И лишь 8 779 человек, или 4,9 % льготников, полностью выбрали установленный в феврале лимит и хотели бы его превысить.
- Мониторинг ситуации продолжится и в марте. Сейчас нам необходимо понять, к каким категориям льготников относятся люди, превысившие лимит в 50 поездок в феврале, и проработать меры по их адресной поддержке,- сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.
Также заместитель руководителя департамента транспорта администрации г.о. Самара Юрий Тапилин подчеркнул, что по дачным автобусам ситуация не изменится, и ограничение поездок по социальным картам никакого отношения к организации дачных перевозок не имеет.
- На дачных маршрутах социальные карты как не работали, так и не будут работать. Здесь для каждого маршрута будет установлена своя стоимость исходя из километража, в течение месяца будет определен тариф. На дачные маршруты предусмотрены специальные льготные талоны на 4, 8, 16 поездок, которые можно приобрести по сниженной цене, - сообщил Тапилин.
Напомним, с 1 февраля число поездок по социальной карте было ограничено до 50-ти в месяц.
Как показывают данные проведенного министерством транспорта Самарской области исследования, в среднем жители Самары в феврале совершили 33 поездки, в Тольятти – 27 поездок, в других городах - меньше. Всего транспортным приложением социальной карты в феврале воспользовалось 179 тыс. человек из 940 тыс. льготников, из них в Самаре около 135 тысяч человек.
И лишь 8 779 человек, или 4,9 % льготников, полностью выбрали установленный в феврале лимит и хотели бы его превысить.
- Мониторинг ситуации продолжится и в марте. Сейчас нам необходимо понять, к каким категориям льготников относятся люди, превысившие лимит в 50 поездок в феврале, и проработать меры по их адресной поддержке,- сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.
Также заместитель руководителя департамента транспорта администрации г.о. Самара Юрий Тапилин подчеркнул, что по дачным автобусам ситуация не изменится, и ограничение поездок по социальным картам никакого отношения к организации дачных перевозок не имеет.
- На дачных маршрутах социальные карты как не работали, так и не будут работать. Здесь для каждого маршрута будет установлена своя стоимость исходя из километража, в течение месяца будет определен тариф. На дачные маршруты предусмотрены специальные льготные талоны на 4, 8, 16 поездок, которые можно приобрести по сниженной цене, - сообщил Тапилин.
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