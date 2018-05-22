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В фанзону на площади Куйбышева нельзя будет проносить напитки и еду

Их будут продавать на месте по доступным ценам.

Во вторник, 22 мая, на площади Куйбышева Дмитрий Азаров провел совещание по организации фестиваля болельщиков FIFА. По словам генерального директора АНО «Дирекция-2018» Екатерины Иртикеевой, каждый день площадка будет доступна за три часа до начала первого матча и завершать работу через час после последней трансляции дня. Вход на фестиваль - бесплатный.

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, самарская площадка фанфеста станет одной из самых крупных в России: ее смогут посетить около 20 тысяч человек. Во время показа четырех футбольных матчей суточная посещаемость площадки может достигать 45 тысяч человек. Сейчас на площади Куйбышева смонтированы все ключевые объекты, а в ночь с 31 мая на 1 июня завершится монтаж периметра безопасности.

Главная особенность самарского фестиваля - организация правовой поддержки гостей, прежде всего, иностранных граждан. Как рассказала Екатерина Иртикеева, юрпомощь будет доступна круглосуточно. Кроме того, все дни будет работать правовой колл-центр, где звонки будут принимать специалисты со знанием иностранных языков.

О культурной программе сообщил директор компании «Русская филармония» Сергей Сорокин. В день открытия, 14 июня, на площади выступит группа ДДТ. Хэдлайнерами фестиваля станут группы «Чайф» (концерт пройдет 25 июня, в день матча Россия-Уругвай) и «Дискотека Авария». Болельщиков также порадуют Goran Bregovich, Gottard, Paul Oakenfold и более сотни самарских коллективов.

Порядок во время фанфеста будут обеспечивать более 500 сотрудников полиции и ЧОПов. Зрители будут проходить полный досмотр. На площадь запретят проходить с велосипедами и самокатами, а также с продуктами и напитками – их можно будет купить на месте по приемлемым ценам.

Также на фестивале болельщиков будут работать 570 волонтеров, которые помогут соориентироваться болельщикам. 
Дата: 22 мая 2018 , 13:54
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: www.fifa.com
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