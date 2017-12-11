В эту среду в Самаре появится «Елка желаний»

Необычная елка будет установлена уже в десятый раз. Она будет украшена новогодними открытками с желаниями маленьких самарцев, воспитывающихся в социальных учреждениях города. Любой желающий сможет прийти в департамент, снять с «Ёлки желаний» открытку и лично исполнить новогоднюю мечту юных жителей города, лишенных родительской любви и ласки.