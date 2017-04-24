В эту среду в Самаре потеплеет до +14 градусов

Днем 25 апреля температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, дождь и западный ветер 7-12 м/с. Днем 26 апреля по прогнозам синоптиков воздух прогреется до +14 градусов, преимущественно без осадков.По сообщению Гидрометцентра России, в третьей декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений.