В этом году в самарских лагерях отдохнут 120 тысяч детей
В минувший вторник, 16 мая, в гордуме обсудили, как в этом сезоне будет организован отдых и занятость детей во время летних каникул.
Заместитель руководителя департамента образования Наталия Кудрявцева рассказала, что завершается плановая подготовка всех мест отдыха и капитальный ремонт корпусов в лагере «Волжский Артек», столовой в оздоровительном центре «Салют», площадки по мини-футболу в лагере «Арго». С начала недели межведомственная комиссия, в которую входят представители муниципалитета, силовых структур, Роспотребнадзора, спасатели начали проверку 10 учреждений круглосуточного пребывания.
Кудрявцева подчеркнула, что в этом году было не только сохранено на уровне прошлых лет, но и увеличено количество мест отдыха и оздоровления. Этим летом откроется 178 лагерей с дневным пребыванием. В прошлом году их было 170. Несмотря на то, что объем выделяемых из областного бюджета средств на питание в дневных лагерях в этом сезоне сократился, все дети будут получать полноценное двух - трехразовое питание бесплатно. Из городской казны на летнюю оздоровительную кампанию выделен 161 млн рублей - на 12 млн больше, чем в прошлом году. Еще во всех районах Самары будут работать 115 так называемых площадок по месту жительства, на которых тоже будет организован интересный и полезный досуг для ребят. Совокупно летняя кампания охватит более 120 тысяч самарских детей.
Также подняли вопрос трудоустройства школьников в летнее время. В списке вакансий - рабочие места почти для 2500 ребят. Заработная плата за 21 день будет превышать восемь тысяч рублей.
161 млн рублей выделен из городского бюджета на организацию летнего досуга детей.
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