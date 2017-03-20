В этом году в рамках программы «Цветущая Самара» высадят 1,5 млн цветов

В этом году для реализации программы будет выращено более 1,5 млн цветов. Кроме того, будут установлены устройства для вертикального и мобильного озеленения, в том числе кашпо вдоль улично-дорожной сети, а также ландшафтные скульптуры.- Программа стала заметным событием в жизни города, на встречах с самарцами звучат положительные отзывы. В прошлом году мы на 30 процентов увеличили площади цветников. В этом году ставим задачу – увеличить этот показатель еще на 14 процентов. Будет расти и количество конструкций, топиарных фигур, которые устанавливают на теплое время года. Отрадно, что многие предприниматели уже заявились о готовности присоединиться к программе. Кроме того, мы преобразим въездные группы – со стороны трассы М5, Красной глинки и Стромилово. Думаю, что уже с конца месяца изменения станут заметны самарцам. Уверен, что это позволит не только преобразить облик города, но и положительно скажется на настроении, на культуре поведения жителей, - отметил глава Самары Олег Фурсов.