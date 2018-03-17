В этом году в Кошелев-парке откроются две школы

На этой неделе глава Самары встретилась с жителями Октябрьского и Красноглинского районов.



По традиции сначала горожанам были представлены отчеты: людям рассказали, что сделано на территориях в прошлом году. Также участники встреч подробно обсудили благоустройство дворов и зон отдыха. Работы запланированы в большом объеме, их проведут благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Во второй части жители могли задать главе города наболевшие вопросы. Общение продолжалось до позднего вечера.



О новой поликлинике и судьбе школы №46



В Октябрьском районе местом встречи стала школа №92. Глава районной администрации Алла Волчкова рассказала о борьбе с

незаконной рекламой и граффити, об озеленении и ремонте внутриквартальных дорог. Отдельное внимание - очистке дворов от незаконно установленных гаражей. В прошлом году было убрано 87 таких конструкций. К примеру, территорию у спортивного лицея на Волжском проспекте очистили сразу от шести гаражей. На эту работу ушло полгода, власти договаривались с каждым владельцем.



По словам Волчковой, выявлять и решать проблемы помогают районные депутаты, управляющие микрорайонами, активные жители.



- Да, пока результат нашей работы более заметен на улицах Осипенко, Ново-Садовой, проспекте Ленина. Но, конечно, мы помним и о проблемах на улицах Артемовской, Печерской, Советской Армии, Пятой просеке и в других местах. Постепенно будем решать эти вопросы, - отметила она.



Привести в порядок многие зоны отдыха поможет президентская программа «Формирование комфортной городской среды». В 2018-м в рамках проекта в Октябрьском районе благоустроят 13 дворов. Кроме того, 18 марта жители выберут общественные

территории, которые обновят в этом сезоне. В списке на голосование - бульвары на улицах Осипенко и Челюскинцев, сквер на

проспекте Масленникова, 8, 10, 12, сквер «Памяти борцов революции» на улице Ново-Садовой, сквер на пересечении улиц Гагарина и Авроры, территории у домов 22 и 24 на улице Ново-Садовой, у музея «Самара космическая», участки на улице Часовой, 6 и в Постниковом овраге. Депутат городской думы Дмитрий Квашин рассказал, что в программу не попала территория возле дома, где жил знаменитый конструктор Дмитрий Козлов. Помешал ее юридический статус - эта зона отдыха не входит в список общественных пространств. Елена Лапушкина поручила главе районной администрации подключиться к решению вопроса, чтобы это место в ближайшее время получило статус сквера и смогло войти в программу на следующие годы.



Во второй части встречи жители задали главе города много вопросов. Люди просили отремонтировать тротуары, убрать аварийные деревья, сетовали на работу управляющих компаний. Все обращения глава города взяла в работу, поставив подчиненным задачу в ближайшее время разобраться по каждому случаю.



Жительница района Марина Гужова спросила, куда перенесут бюст Александра Масленникова с территории бывшего завода. Елена Лапушкина и руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказали, что рассматриваются два места: проходная предприятия и сквер на проспекте Масленникова, 8. Бюст перенесут в теплое время года.



Также люди интересовались, когда в районе появится новая детская поликлиника.



- Вопрос о ее строительстве активно обсуждается в областном правительстве. Деньги на проектирование детской поликлиники на 500 мест уже заложены в бюджете на 2019 год, - ответила мэр. Кроме того, горожане обеспокоены судьбой школы №46, где в прошлом году произошла аварийная ситуация.



- К счастью, техническая экспертиза показала, что здание не нуждается в реконструкции, достаточно провести капитальный ремонт. Работы начнем после согласования проектной документации и завершим к 1 сентября 2019 года, - пояснила Елена Лапушкина.



Самый большой, самый дальний



Встреча мэра с жителями Красноглинского района - самого большого по территории - прошла в школе №7 микрорайона Крутые Ключи. Желающих напрямую пообщаться с представителями власти было немало - зал на 400 мест заполнили полностью. На встрече также присутствовал председатель городской думы Алексей Дегтев. Глава администрации Красноглинского района Олег Комаров рассказал, что в прошлом году основной упор в работе был сделан на благоустройство: ремонт фасадов и сетей освещения, санитарную обрезку деревьев, высадку цветов и установку топиарных фигур.



По традиции одним из главных вопросов встречи стало обсуждение президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году по этой программе в районе было благоустроено семь дворов, в этом году перемены ожидают еще 11. Кроме того, ремонт затронет общественные территории. Жителям предстоит выбрать из семи площадок те, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь. В списке на голосование - сквер во 2-м квартале поселка Красная Глинка, сквер у Дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод, бульвар в поселке Береза, сквер у ЗАГСа на улице Сергея Лазо, 13, сквер у кафе «Радуга» в поселке Управленческий, сквер в микрорайоне Крутые Ключи, сквер на улице Овчарова в Прибрежном.



В ходе встречи люди смогли рассказать главе города об актуальных проблемах, задать наболевшие вопросы. Жители первой очереди микрорайона Крутые Ключи посетовали на огромный поток машин, следующий вдоль их домов. Чтобы решить эту проблему, необходимо проложить дорогу, соединяющую Московское шоссе и улицу Мира. Представитель компании-застройщика Екатерина Есина пояснила, что необходимый участок находится в ведении областного правительства и включен в программу министерства транспорта и автомобильных дорог на ближайшие годы. Елена Лапушкина пообещала собравшимся, что городская администрация подключится к решению вопроса.



Сразу несколько жителей микрорайона обратили внимание главы города на работу общественного транспорта, в частности 67-го маршрута. Красноглинцы рассказали, что интервал движения не соблюдается, автобусы переполнены, в салонах очень грязно. Заместитель руководителя департамента транспорта Александр Ерополов привел результаты официального мониторинга движения, которые, однако, противоречили заявлениям людей. Елена Лапушкина не оставила этот факт без внимания:



- Ко мне поступает масса обращений по поводу работы 67-го маршрута, в том числе и через социальные сети. Очевидно, что информация у департамента недостоверная. Вы не контролируете работу автобусов, не отслеживаете состояние машин перед выходом на линию и деятельность компании-перевозчика. Принимайте меры, ситуацию надо в корне менять.



Также на встрече активно обсуждалась тема строительства новых детских садов, школ, медицинских учреждений, центров культуры и досуга. Руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко рассказала, что муниципалитет сейчас занимается развитием территории Орлова оврага, который находится рядом с микрорайоном.



- Мы понимаем, что жилые кварталы растут и потребность в объектах социальной сферы растет. В ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о выделении средств для проектирования школы на 1360 мест и большого детского сада в Орловом овраге.



Кроме того, в этом году в микрорайоне Кошелев-парк, который находится в Волжском районе, будут введены в эксплуатацию две школы. Городская администрация планирует провести переговоры с руководством района, чтобы никакие формальности не помешали детям из Крутых Ключей обучаться там, - пояснила Елена Бондаренко.



Кроме того, собравшимся рассказали, что практически решен вопрос с организацией станции скорой помощи. В феврале под эти цели было выделено помещение, сейчас там проводятся технические работы. Планируется, что станция будет запущена этим летом.



Также жители очень хотят, чтобы в их микрорайоне была открыта школа искусств.



- В планах администрации - создавать досуговые центры на первых этажах жилых зданий, - сказала Елена Лапушкина.