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Главная/Лента новостей/

В этом году в Самарской области должны пойти в первый класс 36 870 детей

Это на 1596 человек больше, чем в прошлом учебном году.

30 июня завершится прием в 1 класс детей, которые живут на закрепленных за школами территориях. С 1 июля до 5 сентября будут записывать детей, проживающих в других районах. 
Дата: 21 февраля 2018 , 12:45
111
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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