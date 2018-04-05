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В этом году в Самаре с шампунем будут мыть 40 улиц

Это гостевые и туристические маршруты.

Как сообщили sgpress.ru в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары, мыть дороги будут после уборки грязи с обочин. Это произойдет, когда в городе установится теплая погода. В этом сезоне с шампунем планируют мыть проезжую часть на 40 улицах, которые относятся к гостевым и туристическим маршрутам. На 370 улицах смывать грязь и пыль будут обычной водой. Также "влажную уборку" будут регулярно проводить на тротуарах и остановках. 
Дата: 5 апреля 2018 , 11:47
263
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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