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Корпус авиационного лицея на улице Свободы отремонтируют до конца года

Речь идет про объект на улице Свободы, 150.

Тему капитального ремонта здания обсуждали сегодня на оперативном совещании под руководством главы Самары Олега Фурсова. Напомним, что на выполнение работ будут выделены федеральные средства. Соответсвтующие изменения в бюджет, которые учитывают эти деньги, были внесены в бюджет города несколько недель назад

Как пояснила на сегодняшнем совещании руководитель департамента образования администрации Самары Лилия Галузина, здание лицея авиацонного профиля №135, о котором идет речь, - второй корпус образовательного учреждения.  В настоящее время он выведен из учебного процесса, поскольку нуждается в капитальном ремонте. По словам Галузиной, учитывая, что основное здание лицея переполнено, а само учреждение вошло в ТОП-500 лучших школ России, конечно же, есть заинетерсованность в том, чтобы как можно скорее отремонтировать это здание. 

Стоит отметить, что подавая заявку на участие в федеральной программе по переводу учреждения на односменное обучение, власти и не рассчитывали, что ремонт удастся выполнить в 2016 году. Но благодаря тому, что заявка была одобрена и структуры администраци слаженно решили все вопросы, связанные с реализацией этого проекта, есть все шансы отремонтировать корпус лицея до конца года.  

Общая стоимость капитального ремонта оценивается в 61,6 млн рублей. Софинансирование со стороны городской казны составит около 10 млн рублей.  

Стоит отметить, что на оснащение учреждения оборудованием будут дополнительно направлены 30 млн рублей из средств вышестоящего бюджета. 

Руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков добавил, что когда будут урегулированы все вопросы, объявят торги на выплнение карпемонта здания. По планам, уже в конце апреля на объекте могут начаться работы.



Дата: 20 февраля 2017 , 14:35
144
Автор текста: Сергей Симонов
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