В этом году в Самаре откроют четыре детских сада

Три из них находятся в Крутых Ключах и Волгаре.



Во вторник, 11 сентября, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по образованию и науке. На нем обсудили вопросы, касающие строительства новых детских садов.



По информации министерства образования и науки Самарской области, 15 сентября в микрорайоне «Крутые Ключи» откроются два детсада на 350 мест. 80 мест выделят под ясли. Готовность объектов составляет 99%.



1 октября планируется открыть детский сад в «Волгаре» на 230 мест (40 под ясли). Объект готов на 98%.



Три детских сада появятся в «Южном городе». В каждом будет по 300 мест, 60 - ясельных. Готовность объектов – 90 %, 40% и 40% соответственно. Один детсад откроется 1 октября, два других – 29 декабря.



Также 29 декабря открывается сад на улице Ратнера, 25 на 150 мест (20 под ясли). Он готов на 70%.



Помимо этого, в Самаре планируют отремонтировать детский сад на улице Степана Разина, 31 на 100 мест (20 под ясли). Капитальный ремонт пройдет в два этапа в 2018-2019 годах. Сейчас заключается соглашение между министерством и горадминистрацией.



В 2019 году в Самарской области будет построено 13 детских садов. В них будет 2545 мест, из них 750 - под ясли. В Самаре возведут три детских сада. Они появятся на улицах Ташкентской (на 240 мест), Стара-Загоре (на 240 мест), в «Волгаре» (на 215 мест) и в Южном городе (на 300 мест).