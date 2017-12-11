В этом году сладкие подарки получат все дети от 2 до 15 лет

Также подарки ждут детей, приглашенных на главную городскую елку и на новогодние представления в учреждениях допобразования.Новогодние подарки могут получить:- школьники, воспитанники детских садов, дети, стоящие в очереди на место в детском саду - в школах и детских садах- все остальные категории - в районных центрах «Семья».