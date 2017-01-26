В этом году на ж/д переездах региона появятся комплексы фото- и видеофиксации

В настоящее время на улично-дорожной сети Самарской области установлены 83 стационарных и 232 передвижных комплекса фото- и видеофиксации нарушений.Об этом сообщил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов.По его словам, с января этого года начался поэтапный ввод в эксплуатацию систем фото- и видеофиксации на 73 перекрестках и 50 участках улично-дорожной сети региона. Они будут осуществлять контроль скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.В Самаре подобные комплексы заработают на 53 перекрестках, в Тольятти – на 10, в Сызрани - на 4, в Новокуйбышевске - на 3, в Жигулевске, Отрадном и Чапаевске - на одном из городских перекрестков.