В это воскресенье в районе набережной ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим с 6:00 до 14:30 воскресенья, 20 мая, будет ограничено движение транспорта по улице Максима Горького на от Венцека до Вилоновской, по Вилоновской от улицы Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, и на улице Лесной от Волжского проспекта до Осипенко.Также с 20:00 субботы, 19 мая, до 14:30 воскресенья, 20 мая, здесь же будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре).В период ограничения движения будет скорректировано движение общественного транспорта (автобусов №№ 11, 61, 247, 261).