В два раза увеличилось количество обращений пациентов с глазными травмами. Как защититься?

В апреле в офтальмологическую больницу им. Ерошевского обратилось 1677 человек. Это почти в два раза больше, чем зимой.



Причины обращений: травматические эрозии и конъюнктивиты, ожоги и тупые травмы глаз в результате дачных работ и опрыскиваний химическими растворами. Также два человека обратились за помощью с травмами, полученными при запуске фейерверка.



Во время майских праздников за неотложной помощью обращалось в среднем по 93 человека в день, что выше обычного числа обращений на 43%.



В связи с началом дачного летнего сезона жителей Самары предупреждают: при работе на даче необходимо использовать защитные очки - наиболее частые травмы бывают от опилок и веток, попавших в глаз.



Если в глаз попала соринка нужно не тереть его, а моргать, чтобы соринка смылась слезой. Можно промыть глаз чистой водой. Ни в коем случае нельзя нажимать на веко – соринка может поцарапать роговицу.



При разжигании костров тоже необходимы очки, которые позволят защитить глаза от ожогов от пепла и искр.



Также нельзя медлить с обращением за квалифицированной помощью. Приемное отделение областной глазной больницы им. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных, по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 158. В будние дни работает приемное отделение глазной поликлиники на ул. Запорожской, 26.