В два раза увеличилось число мест для поступающих в СамГТУ

Если в прошлом году общее количество бюджетных мест на факультеты Технического университета составило 1231, то в этом - 2297. Прием документов по результатам ЕГЭ будет осуществляться до 26 июля. Подавать заявление можно на три направления подготовки.



Причем, студенту предоставляется право поменять выбранное направление, но сделать он может это опять же до этой контрольной даты. Абитуриенты смогут подать заявление на любые направления подготовки: бакалавриат, специалитет и в магистратуру. На специальности, предусматривающие дополнительные испытания творчески-профессиональной направленности, необходимо подать заявление до 10 июля. До этого времени также должны подать заявления и студенты, сдающие внутренние экзамены в вузе.



Начальник управления по работе с абитуриентами СамГТУ Николай Охтя сообщает:



– На официальном сайте университета ведется онлайн-трансляция из приемной комиссии. Так что надеемся, что приемная кампания пройдет четко и без эксцессов.



В связи с ожидающимся увеличением потока абитуриентов, прием документов проводится на двух площадках: ул. Первомайская, 18 и Молодогвардейская, 194.