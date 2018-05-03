В драмтеатре поставили пьесу о последних днях Наполеона

На самарской сцене - премьера спектакля по пьесе Иржи Губача «Корсиканка» («Адьютантша его императорского величества»).



День у Наполеона не задался с самого утра. Мясо привезли испорченное, хлеб съели крысы, два генерала - остатки свиты - дерутся из-за нескольких куриных яиц, да и презренные англичане, которые держат его в плену на острове Святой Елены, переходят своим непочтением уже всякие границы. Тут еще какая-то вздорная баба свалилась на его голову, проникнув в неприступную крепость через окно. И подумайте, какая наглость - требовать с него денежную компенсацию за погибшего на войне мужа! Кто бы мог подумать, что именно эта женщина станет лекарством для опустившего руки императора?



Пьеса Иржи Губача «Корсиканка» («Адьютантша его императорского величества») идет во многих театрах страны, поскольку сочетает в себе юмор, присутствие в сюжете известных исторических персонажей, национальный флер, любовную интригу, столкновение интересов власти и рядового гражданина.



Можно предположить, что режиссера-постановщика Валерия Гришко привлекла в ней фигура центрального персонажа. Спектакль создавался специально под заслуженного артиста России Владимира Гальченко. Год назад он стал обладателем «Золотой Маски» за роль Князя Серпуховского в «Истории лошади». В новой постановке безусловный любимец самарской публики являет полное преображение главного героя. Вначале его персонаж походит на Плюшкина - закутанный в старушечий платок, он постоянно ворчит и канючит. Постепенно под воздействием катализатора под названием «корсиканка» бывший император проходит через целую гамму эмоций: его образ меняется от испуганного и жалкого к яростному и грозному, потом - к радостному и вдохновленному, а в конце - к величественному.



Поразительно, как внешне не похожий на исторического персонажа артист в разные моменты спектакля становится похожим то на одно, то на другое популярное изображение Наполеона. Если в начальной точке это жалкая развалина, то с течением времени становится понятно, почему «корсиканское чудовище» на острове сторожат две тысячи солдат.



Под стать ему подобрана партнерша. Это касается и Жозефины (такое имя мадам Пантиу дал ее муж - фанат императора), и исполнительницы этой роли Наталии Прокопенко. В середине пьесы Наполеон жалует ей звание «третий генерал Бонапарта»: яркая, открытая, раскрепощенная женщина все время провоцирует его. Она не только ровня ему по темпераменту, амбициям и целеустремленности, но еще и его землячка - оба родом из Аяччо на острове Корсика. Только с ней Наполеон может в прямом и переносном смысле слова поговорить на одном языке. И только ей рассказать, что не хотел воевать, а хотел даровать свободу.



Один из эмоциональных пиков спектакля - когда Жозефина и Наполеон поют корсиканскую песню, а за огромным витражным окном, где обычно плескались морские волны, словно всплывают в памяти полководца войска, которые он вел вперед - к великим победам и трагической гибели. Музыка Василия Тонковидова в этом спектакле не фон, придающий оттенки происходящему на сцене, а полноправный участник процесса: сбивает с ног, поднимает ввысь и заряжает зрителей невероятными ощущениями личностного переживания. Она дополняет впечатление растущей в пространстве фигуры Наполеона, который, постепенно распрямляя спину, перестает казаться маленькой жалкой фигуркой на фоне огромных и величественных пространств замка, созданных сценографом Кириллом Даниловым (Москва). Наедине с музыкой остается Бонапарт в финале спектакля, когда публика не может оторвать взгляд от него, а он - от моря за окном. И все замирает в безмолвии. (16+)