В доме на Садовой мог взорваться газ

Дом, где по предварительной версии произошел взрыв газа, 2004 года постройки. По уточненной информации, взрыв произошел на кухне. В результате пострадал 61-летний хозяин квартиры. Его отпустили из медучреждения после оказания помощи.Из-за взрыва повреждены стены дома, а также несколько припаркованных во дворе автомобилей.На месте происшествия работали 62 сотрудника МЧС и 19 единиц спецтехники.