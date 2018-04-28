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В доме на Садовой мог взорваться газ

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 27 апреля, на 10 этаже 10-этажного жилого дома.

Дом, где по предварительной версии произошел взрыв газа, 2004 года постройки. По уточненной информации, взрыв произошел на кухне. В результате пострадал 61-летний хозяин квартиры. Его отпустили из медучреждения после оказания помощи.

Из-за взрыва повреждены стены дома, а также несколько припаркованных во дворе автомобилей.

На месте происшествия работали 62 сотрудника МЧС и 19 единиц спецтехники.
 
Дата: 27 апреля 2018 , 20:40
302
Автор текста: Анна Турова, Кирилл Ляхманов
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