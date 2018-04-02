В дни религиозных праздников в Самаре запустят дополнительные маршруты автобусов

Всего их будет восемь.



В дни религиозных праздников в Самаре до кладбищ будут курсировать специальные автобусы. Дополнительно запустят восемь маршрутов: 4К, 27К, 36Д, 36Ю, 63Д, 67К, 77Д и 129Д.



Руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что автобусы уже подготовлены к перевозке пассажиров на Пасху, 8 апреля. По его словам, на прошлой неделе прошел комиссионный объезд по всем маршрутам, и проведено техническое обследование 100 автобусов, которые запланированы к выходу в рейс.



Также перевозить пассажиров к кладбищам будут в Фомино воскресенье - 15 апреля, на Радоницу - 17 апреля и на Троицу - 26 мая. Кроме того, дополнительные маршруты будут курсировать в День Победы.