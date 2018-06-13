В дни матчей ЧМ-2018 в Самаре метро будет работать до двух ночи

Самарский метрополитен изменит график работы во время Чемпионата мира по футболу. В дни матчей ЧМ-2018 в Самаре - 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля – метро будет работать с 6:00 до 2:00. Об этом говорится в сообщении "Самарского метрополитена".